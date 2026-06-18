Desaparece líder de taxistas en Acayucan; hallan abandonada su unidad y familia teme secuestro

La desaparición de Wenceslao Cruz Canseco, líder del gremio de taxistas en Acayucan, Veracruz, mantiene en alerta a familiares, compañeros de trabajo y autoridades, luego de que se perdiera contacto con él desde el pasado 13 de junio.

De acuerdo con los reportes de sus familiares, el conductor salió de su domicilio para iniciar su jornada laboral como lo hacía habitualmente; sin embargo, horas después dejó de responder llamadas y mensajes, situación que encendió las alertas entre sus seres cercanos.

Ante la falta de comunicación, familiares y compañeros iniciaron una búsqueda por cuenta propia en distintos puntos del municipio, sin obtener resultados favorables. Posteriormente, presentaron la denuncia correspondiente ante las autoridades para activar los protocolos de localización.

Encuentran abandonado el taxi que conducía

Dos días después de su desaparición, el vehículo que conducía Cruz Canseco fue localizado abandonado en la colonia Villalta, en Acayucan. El hallazgo incrementó la preocupación de sus familiares, quienes consideran que pudo haber sido víctima de un secuestro.

Hasta el momento, los allegados del líder transportista aseguran que no han recibido llamadas, mensajes o exigencias económicas relacionadas con una posible privación ilegal de la libertad.

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Familia exige reforzar la búsqueda

Wenceslao Cruz Darío, hijo del dirigente taxista, hizo un llamado público a las autoridades federales, estatales y municipales para fortalecer las labores de búsqueda y acelerar las investigaciones que permitan esclarecer lo ocurrido.

Durante declaraciones a medios de comunicación, destacó que su padre es una persona trabajadora y dedicada a su familia, por lo que pidió sensibilidad y compromiso institucional para encontrarlo con vida.

“Sus hijos lo están esperando. Es un hombre que siempre ha trabajado y nunca le ha hecho daño a nadie”, expresó.

Crece preocupación por casos de desaparición en Veracruz

La desaparición de Cruz Canseco ocurre en un contexto de creciente preocupación por hechos similares registrados en el sur de Veracruz. El caso se suma a la búsqueda de la periodista Roxana Guzmán Ramírez, desaparecida en el municipio de Nanchital desde hace aproximadamente dos semanas.

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Organizaciones sociales y representantes del sector transportista han solicitado que las autoridades intensifiquen los operativos de búsqueda y garanticen resultados en ambos casos, ante la incertidumbre que prevalece entre familiares y ciudadanos de la región.

Mientras continúan las investigaciones, la familia de Wenceslao Cruz Canseco mantiene la esperanza de localizarlo y exige que no se detengan los esfuerzos para esclarecer su paradero.

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