Pemex informa que el conato de incendio en la Planta VII de Veracruz fue controlado sin lesionados, ni riesgos para la población

A través de una publicación realizada en sus redes sociales, Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmó que hubo un conato de incendio en una de sus plantas en Veracruz, al mismo tiempo aseguró que la situación se controló por completo.

Además, no se registraron personas heridas dentro ni fuera de las instalaciones. El conato de incendio no representa ningún riesgo para la población, ya que se realizaron todos los protocolos de seguridad establecidos ante un evento como éste.

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“Petróleos Mexicanos (Pemex) informa que se registró un conato de incendio en la Planta VII de Amoniaco del Complejo Petroquímico Cosoleacaque, Veracruz, que fue controlado de manera inmediata por personal especializado y conforme a los protocolos de seguridad”.

“No se reportan personas lesionadas ni riesgos para la población. Las instalaciones operan bajo condiciones seguras y se realizan trabajos de revisión correspondientes”, detalló la paraestatal.