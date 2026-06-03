¿Qué pasó en el Mercado de Jamaica? Saldo del fuerte incendio que movilizó a las autoridades de la CDMX

Una fuerte movilización de los servicios de emergencia se registró la noche de este miércoles 3 de junio de 2026 debido a un intenso incendio registrado en las inmediaciones del Mercado de Jamaica, ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México (CDMX).

El siniestro generó una densa columna de humo negro que superó los quince metros de altura. Este humo fue visible desde distintos puntos de la capital, encendiendo las alarmas entre vecinos y locatarios de la zona que comenzaron a grabar y compartir las imágenes en redes sociales.

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De acuerdo con los reportes del Heroico Cuerpo de Bomberos y de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, el fuego se originó en un inmueble cercano al tradicional mercado de flores, específicamente en el cruce de la calle Guillermo Prieto y la Segunda Cerrada de Guillermo Prieto.

El siniestro consumió una bodega de paquetería, cartón y productos desechables pertenecientes a una empresa de transportes y logística, este hecho provocó que las llamas se propagaran con rapidez debido a la alta flamabilidad de los materiales que se encontraban almacenados.

🚨 Incendio moviliza a cuerpos de emergencia en el Mercado de Jamaica



Se registró un fuerte incendio en bodegas de paquetería ubicadas sobre Congreso de la Unión y Guillermo Prieto, en las inmediaciones del Mercado de Jamaica, en la CDMX. pic.twitter.com/CaIEBOFbgv — Azucena Uresti (@azucenau) June 4, 2026

Ante el riesgo inminente de que las llamas alcanzaran las viviendas cercanas y locales del mercado, los cuerpos de rescate procedieron a la evacuación preventiva de más de 120 personas. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementaron un cerco policial y realizaron cortes a la circulación sobre Congreso de la Unión.

Juan Manuel Pérez Cova, director general de los bomberos de la CDMX, confirmó que, tras varias horas de intensas labores conjuntas desde las azoteas y estructuras perimetrales, se logró contener el avance del fuego hacia las naves principales del mercado. Los reportes preliminares de las autoridades indican que hubo saldo blanco en cuanto a víctimas fatales, se reportó una persona lesionada y atenciones por crisis nerviosas.

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