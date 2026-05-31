“Solo vinieron a tomar fotos”: Vecinos de Chetumal reclaman atención de la CFE por un poste roto

Habitantes de la colonia Centro de Chetumal lanzaron un llamado urgente a las autoridades municipales y a la Comisión Federal de Electricidad para que atiendan de inmediato un poste de concreto que se encuentra severamente dañado en la esquina de la calle Camelias con 16 de Septiembre.

De acuerdo con los reportes ciudadanos, la estructura presenta una fractura en la parte media y la sección superior permanece suspendida únicamente por el cableado de energía eléctrica y telecomunicaciones, lo que representa un riesgo latente para automovilistas, peatones y comercios de la zona.

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Los vecinos explicaron que el deterioro del poste se agravó durante las lluvias y vientos registrados esta semana. La base muestra grietas expuestas y varillas oxidadas, mientras que la parte alta oscila con el paso de vehículos pesados. Señalan que el vaivén es más notorio por las tardes, cuando aumenta la carga vehicular por ser una vía que conecta con escuelas y oficinas cercanas.

“Ya lo reportamos al 911 y a CFE desde hace tres días, pero solo vinieron a tomar fotos. Nos dijeron que lo iban a canalizar, pero el poste sigue igual y cada vez se inclina más. Aquí pasan niños que van a la primaria y muchos adultos mayores. Si se cae con los cables, puede electrocutar a alguien o provocar un incendio”, comentó una vecina del lugar.

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Comerciantes establecidos sobre la calle 16 de Septiembre también manifestaron su preocupación. “El miedo es que reviente un cable y caiga sobre los carros o sobre la banqueta.

Esto es una bomba de tiempo”, advirtió un habitante de la zona. En un recorrido realizado por este medio se constató que el poste, parcialmente desprendido, sostiene líneas de media tensión y cableado de internet y telefonía. La fractura transversal es visible a simple vista.

El retiro y sustitución del poste corresponde a la CFE por tratarse de infraestructura eléctrica.

Por su parte, fuentes de la Comisión Federal de Electricidad en la zona sur de Quintana Roo indicaron que el caso ya está registrado con número de folio y que una cuadrilla técnica será enviada en las próximas horas para valorar el riesgo y programar el reemplazo.

Explicaron que las condiciones climatológicas de los últimos días han incrementado el número de reportes similares, por lo que se están priorizando los casos con mayor peligro para la población. Los afectados también solicitaron la intervención del Ayuntamiento de Othón P. Blanco para que, a través de la Dirección de Servicios Públicos, gestione con mayor rapidez la atención del problema.

Las autoridades reiteraron que los reportes ciudadanos son clave para prevenir accidentes y pusieron a disposición el número 071 de CFE, para dar seguimiento a este tipo de incidencias. También recordaron que manipular postes o cables sin equipo y capacitación representa un delito y un riesgo mortal.