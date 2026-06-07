SCJN condena el asesinato del activista Sael Silva Cisneros.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) condenó el asesinato de Sael Silva Cisneros, un destacado investigador afromexicano y activista por los derechos humanos de las comunidades indígenas, afrodescendientes y de la comunidad LGBTIQ+, quien además colaboraba directamente con el máximo tribunal del país.

A través de un comunicado difundido este domingo 7 de junio de 2026, la SCJN lamentó profundamente el fallecimiento de Silva Cisneros, quien se desempeñaba como investigador dentro del Sistema de Investigación Comunitaria (SIC) del Centro de Estudios Constitucionales y Saberes Jurídicos (CECSJ).

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En su comunicado, el Alto Tribunal expresó sus condolencias a familiares y colegas, al tiempo que manifestó su rechazo absoluto a cualquier forma de violencia que vulnere los derechos humanos, la dignidad y la igualdad de las personas. Además de reiterar su compromiso con la verdad, no discriminación y erradicación de cualquier tipo de violencia.

Detalles del ataque armado en contra de Sael Silva Cisneros

El homicidio ocurrió la noche del viernes 5 de junio de 2026, alrededor de las 21:00 horas, en el municipio de Cuajinicuilapa, ubicado en la región de la Costa Chica de Guerrero. De acuerdo con los reportes de seguridad el activista de 31 años se encontraba conviviendo en un establecimiento sobre la carretera federal Acapulco–Pinotepa Nacional.

SCJN tarjeta informativa del asesinato de Sael Silva Cisneros. / Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Fue aquí en donde sujetos armados ingresaron al lugar y abrieron fuego contra el grupo. En el atentado, Silva Cisneros perdió la vida y al menos otra persona resultó herida, por lo que fue trasladada de urgencia a un hospital cercano. Hasta el momento, la Fiscalía General de Guerrero no ha emitido información oficial concluyente sobre personas detenidas ni sobre las líneas de investigación que se siguen para esclarecer las causas del crimen.

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