Golazos en la tercera jornada de la Liga de Medios de Campeche

Jornada de goles en la tercera jornada de la Liga de Medios

Al reanudar sus juegos las diversas ligas deportivas luego de la suspensión por las lluvias de la semana pasada, en la liga de Medios la jornada dominical fue de abundantes goles entre los equipos participantes.

En el primer partido Perritos FC se impuso 4 goles a 1 a JRS. Por los canes anotaron Juan Puc e Israel Miss con un gol cada uno mientras que Carlos Araujo sumo dos a su cuenta personal mientras que por el equipo perdedor, el de la honra cayó en los botines de Mario Tabares.

En el siguiente encuentro FC Brancos anotó cinco goles y solo recibió uno en su portería por lo que el marcador termino 5 goles a 1 a su favor en contra de Casa Majo.

Los anotadores por Brancos fueron Alejandro Huchím y Ricardo Chable con dos anotaciones cada uno y Charo Cashan que sumo uno mas para ganar el partido en cambio por Casa Majo, el de la honra, lo anotó, Ricardo Chávez.

En el juego entre Corporativo R, uno de los equipos debutantes del presente torneo, salió con el triunfo al vencer con 5 goles a 2 a Capital 21.

Por los triunfadores anotaron Fernando Vargas, Francisco Chable y Yoshimar Novelo con un gol cada uno, en cambio Jonathan Novelo hizo dos, mientras que por Capital 21 metieron anotaciones en la portería contraria, Carlos Bustamante y Christofer Gutiérrez con un gol cad

a uno.