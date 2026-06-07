Camioneta se incendia en autopista El Tintal rumbo a Playa del Carmen

Una camioneta de servicio particular terminó completamente calcinada tras registrarse un incendio mientras circulaba sobre la autopista El Tintal, en dirección hacia Playa del Carmen, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia y momentos de tensión entre los ocupantes de la unidad.

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Los hechos ocurrieron aproximadamente a la altura del kilómetro 45, donde una camioneta Dodge color blanco comenzó a incendiarse de manera repentina por causas no determinadas por las autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego se originó mientras el vehículo estaba en movimiento. En cuestión de minutos, las llamas se extendieron rápidamente por la carrocería, envolviendo la unidad y provocando una columna de humo visible a varios kilómetros.

Los ocupantes lograron detener la marcha y descender del vehículo antes de que el fuego alcanzara el habitáculo, evitando una tragedia mayor. Gracias a su rápida reacción, ninguna persona resultó lesionada.

Tras recibir el reporte de emergencia, diversos cuerpos de auxilio acudieron al lugar para controlar y sofocar las llamas, realizando labores prolongadas debido a la intensidad del incendio.

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Sin embargo, el fuego consumió por completo la camioneta, que quedó reducida a una estructura metálica calcinada. La unidad fue declarada pérdida total.

Durante las maniobras de atención se registraron afectaciones parciales a la circulación vehicular, mientras los equipos de emergencia realizaban labores de enfriamiento y seguridad.

Posteriormente, las autoridades correspondientes coordinaron el retiro de los restos de la unidad y restablecieron el flujo vehicular sobre la autopista.

Aunque las causas exactas del siniestro no han sido confirmadas, autoridades y especialistas recomiendan revisiones mecánicas periódicas, especialmente en sistemas eléctricos y de combustible, para prevenir incidentes similares.