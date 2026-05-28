Comisiones del Senado aprueban reforma para aplazar Elección Judicial hasta 2028; magistrados podrían reelegirse

Fue con 21 votos a favor y 9 en contra, que se turnó al pleno la reforma de la presidenta Claudia Sherinbaum, en la que se propone posponer las elecciones del Poder Judicial hasta el año 2028, sería el primer domingo de junio.

Las comisiones Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera del Senado aprobaron, con el voto de Morena y sus aliados, la reforma constitucional que ofrece la posibilidad de que los actuales magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) puedan participar en 2028 en la elección judicial para reelegirse.

Esta reforma establece que los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral que se encuentren en funciones podrán ser elegibles para un nuevo periodo, en la elección federal de 2028, con esto podrían seguir en el cargo hasta 17 años.

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Los partidos Morena, PT y PVEM ratificaron lo aprobado este miércoles por la Cámara de Diputados, con el objetivo de establecer que la consulta de revocación de mandato se realice el primer domingo de junio en 2028.

También se aprobó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se integre por dos secciones, las que sólo podrán operar con la aprobación del pleno.

Asimismo, se aprobó reducir de nueve a ocho años el tiempo en el cargo de magistrados y jueces que sean electos en la elección judicial de junio de 2028, por lo que concluirían sus funciones hasta 2036.