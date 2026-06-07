Sin agua la cabecera municipal de Hecelchakán en Campeche por incompetencia

Un total de 10 pozos de agua potable fueron cerrados este domingo, para poder realizar las interconexiones de las tuberías por la ampliación del sistema de agua potable en la ciudad. Todo por los retrasos por parte de una empresa que no pudo cumplir a tiempo y es tolerado por la autoridad municipal a cargo de Cevastian Yam Poot, quien no ha dado luz para denunciar a la empresa, dijo Mario Jesús Kantun Cahuich.

“Por culpa de la incompetencia de la empresa, que al parecer su ingeniero es un Tenabeño quien debió entregar la obra completa desde el año anterior, ya estamos por medio año más y siguen trabajando a cuentagotas, sin que protestara la autoridad municipal y su director de obras públicas, Eduardo Colli, muy calladito, como que está compartiendo el bistec del costo de la obra y no le conviene que se diga algo, lo peor, el pueblo está pagando los platos rotos de la incompetencia”.

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“La ranura mayor fue la noche del sábado, cuando un tractor se dispuso a escarbar frente la dirección de Protección Civil y dejaron una zanja en todo lo ancho de la calle 20, entre la 31 y la 29, de la capilla la Ermita. Hoy domingo todo el día, los cuatro barrios de la ciudad sin agua y no se sabe cuánto tiempo se va aguantar esta anomalía, en las otras calles rebosa el agua y es algo que nadie previó, tampoco el director de obras públicas que al parecer se le perdió su librito de ideas y aún así Cevas Yam no lo despide”, declaró Kantun Cahuich.

La directora de agua potable, Lizbeth Sosaya Chan, ha enfrentado un importante desgaste en menos de un año 7 meses de la administración, pues a diario le reclaman que la empresa de agua potable no ha realizado bien el trabajo, ni lo ha terminado. Hasta el momento se han gastado más de 18 millones de pesos, que no justifica el daño causado a la población.