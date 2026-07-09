Fuerte operativo por ataque a balazos contra una vivienda en la colonia Miami; Fiscalía investiga los hechos

Una intensa movilización de corporaciones de seguridad se registró la noche de este jueves en la colonia Miami, luego del reporte de múltiples detonaciones de arma de fuego contra la fachada de una vivienda ubicada sobre la calle 59, entre las calles 40 y 38.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, sujetos desconocidos arribaron al sitio y dispararon en al menos cinco ocasiones contra el portón de color rojo del inmueble, para posteriormente darse a la fuga con rumbo desconocido.

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Tras el reporte al número de emergencias, elementos de la Dirección de Seguridad Pública acudieron al lugar y acordonaron la zona para preservar la escena. Minutos después se sumaron agentes de la Policía Estatal y personal de la Secretaría de Marina, quienes implementaron un operativo de seguridad mientras se esperaba la llegada de las autoridades ministeriales.

Peritos y agentes de la Fiscalía, adscritos al área de Delitos de Alto Impacto, iniciaron las primeras diligencias para esclarecer lo ocurrido. Durante el procesamiento de la escena fueron localizados varios casquillos percutidos, así como un cartucho calibre .22 que no alcanzó a detonar, por lo que ambos indicios fueron asegurados e incorporados a la carpeta de investigación.

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Las autoridades señalaron de manera preliminar que los disparos fueron realizados con un arma calibre .22. A pesar de la agresión, no se reportaron personas lesionadas, aunque el ataque provocó momentos de tensión y preocupación entre los habitantes del sector, quienes permanecieron atentos al despliegue policiaco.

Como parte de las investigaciones, el personal ministerial realizó el levantamiento de evidencias y recabó testimonios de vecinos para tratar de identificar a los responsables y establecer el móvil del ataque.

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De manera extraoficial ha trascendido que el inmueble presuntamente pertenece al exfuncionario Leopoldo Andrés Lezama, quien formó parte del Cabildo durante la pasada administración municipal como representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades, por lo que será la Fiscalía la encargada de determinar si existe alguna relación entre ese dato y la agresión armada.

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