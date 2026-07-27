Caen cuatro hombres detenidos relacionados con abuso sexual contra menor en Chiapas

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas informó la detención de cuatro hombres vinculados al abuso sexual de un niño indígena de 8 años en la comunidad Los Naranjos, perteneciente al municipio de Sabanilla, al norte del estado. Este caso generó gran indignación tras la difusión en redes sociales del video del ataque al menor.

Fue por medio de sus canales oficiales que la dependencia dio a conocer que durante este lunes 27 de julio se realizó el trabajo de detención de los cuatro sujetos. Se informó que dos de las personas capturadas por las autoridades son dos personas que aparecen en el video difundido en redes.

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¿Quiénes son las personas detenidas por el ataque al menor en Sabanilla?

Entre las personas capturadas por agentes de un grupo especial de la Fiscalía se encuentran Aurelio “N”, propietario del predio donde ocurrió la agresión y a quien se le observa en la grabación sometiendo al menor; Octavio “N”, presunto autor directo del abuso sexual; y Gabino “N”, identificado como quien grabó los hechos.

De acuerdo con lo dicho por el fiscal del estado, Jorge Llaven Abarca, el cuarto individuo que fue aprehendido fue señalado como cómplice por labores de vigilancia para alertar a los agresores ante la presencia de autoridades.

🚨La Fiscalía General de Chiapas informó la detención de cuatro personas por el presunto abuso de un menor en el municipio de Sabanilla. Entre los detenidos se encuentran dos personas que aparecen en el video de la agresión y quien presuntamente realizó la grabación. El menor ya… — Azucena Uresti (@azucenau) July 28, 2026

Según lo señalado por el fiscal, los tres implicados directos enfrentan cargos por el delito de pederastia, por el cual podrían alcanzar penas de hasta 50 años de prisión. Mientras tanto, la investigación continúa a cargo de la Fiscalía Especializada en materia de Justicia Indígena.

Respecto a la víctima, fue resguardada por las autoridades y trasladada a la sede de la Fiscalía en Yajalón. El menor se encuentra bajo atención médica y acompañamiento psicológico especializado debido a las severas afectaciones derivadas de la agresión.

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