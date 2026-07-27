Localizan cuerpos sin vida de dos hombres en la carretera federal Puerto Morelos-Cancún

La tarde de este lunes fueron localizados los cuerpos de dos hombres a un costado de la carretera federal Puerto Morelos-Cancún, a la altura del rancho Los Tres Pinos, hecho que generó una intensa movilización de corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno tras el reporte recibido a través del sistema de emergencias 911.

Alrededor de las 16:30 horas, elementos de la Policía Municipal confirmaron que, entre el rancho Los Tres Pinos y el hotel Royalton, se encontraban los cuerpos sin vida de dos personas del sexo masculino. Tras corroborar el reporte, se solicitó la intervención de la Fiscalía General del Estado para que agentes de la Policía de Investigación y personal de Servicios Periciales iniciaran las diligencias correspondientes.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el reporte fue recibido por personal del C5 a través del 911, donde se alertó sobre la presencia de dos cuerpos abandonados a un costado de la vía de rodamiento. Con esos datos, policías municipales, elementos de la Guardia Nacional y personal de la Secretaría de Marina realizaron recorridos en la zona hasta confirmar el hallazgo.

Las primeras investigaciones señalaron que una de las víctimas vestía playera y pantalón de color negro, mientras que la segunda portaba un short blanco. De manera preliminar, ambas personas presentaban aparentes impactos de arma de fuego y, debido al estado en que fueron encontradas, las autoridades estiman que habrían sido privadas de la vida al menos dos días antes, ya que los cuerpos mostraban signos iniciales de descomposición.

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Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación, en coordinación con peritos de la Fiscalía General del Estado, realizaron el procesamiento de la escena y el levantamiento de los cuerpos, los cuales fueron trasladados al Servicio Médico Forense de Cancún para practicarles la necropsia de ley, determinar oficialmente la causa de muerte y continuar con las investigaciones.

Las autoridades informaron que en ese tramo de la carretera no fue posible obtener imágenes de videovigilancia, debido a que no existen cámaras instaladas en las inmediaciones, por lo que la Fiscalía centrará las investigaciones en otros actos de prueba que permitan esclarecer el doble homicidio e identificar a los responsables.

Hasta el momento las dos víctimas permanecen en calidad de desconocidas. La Fiscalía General del Estado revisará las fichas de búsqueda y sus bases de datos para determinar si alguno de los fallecidos contaba con un reporte de desaparición, mientras continúan las investigaciones para lograr su identificación.