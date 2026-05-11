Detienen a madre de menor golpeado en Cancún; investigan presunto abuso sexual cometido por padrastro prófugo

Las investigaciones iniciadas por la Fiscalía General del Estado, a raíz del ingreso la semana pasada, de un menor de tres años al Hospital General con visibles golpes en el rostro y diversas partes del cuerpo, llevaron al descubrimiento de que también habría sido víctima de abuso sexual, presuntamente a manos de su padrastro. Las autoridades confirmaron que la madre del niño fue detenida y puesta a disposición de las autoridades ministeriales, mientras que el presunto agresor continúa prófugo.

Durante la conferencia del Gabinete de Seguridad realizada en el complejo C5, Aroshi Lugo Arana, fiscal de zona norte, informó sobre la detención de Perla del Carmen “N”, de 27 años y originaria de Tabasco, por su presunta participación en los delitos de violencia familiar y posible abuso sexual en agravio de su hijo de tres años.

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Las autoridades señalaron que los hechos ocurrieron la semana pasada en la Supermanzana 234 de Cancún. De acuerdo con las investigaciones, la mujer llevó al menor a consulta médica en el Hospital General, donde personal detectó diversas lesiones provocadas por golpes, por lo que se inició la atención correspondiente. Durante la valoración, un médico legista determinó además que el menor presentaba lesiones compatibles con abuso sexual.

Inicialmente, familiares de la mujer difundieron en redes sociales que el presunto responsable de las agresiones era Diego “N”, pareja sentimental de Perla. Sin embargo, las investigaciones realizadas por la Fiscalía establecieron posibles responsabilidades también por parte de la madre del menor, motivo por el cual el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión que posteriormente fue cumplimentada por agentes de la Policía de Investigación.

Las autoridades confirmaron que Diego también cuenta con una orden de captura; sin embargo, hasta el momento no ha sido localizado y continúa evadiendo a las autoridades.

La Vicefiscal de la Zona Norte indicó que el menor permanece bajo resguardo del sistema DIF Municipal, donde recibe atención médica y psicológica especializada. Asimismo, señaló que su estado de salud es estable y se encuentra fuera de peligro.

Tras la detención de Perla del Carmen “N”, la mujer fue puesta a disposición de la autoridad correspondiente, mientras continúan las investigaciones para recabar más datos de prueba e indicios que permitan esclarecer el entorno de violencia que presuntamente sufrió el menor y proceder con su posible vinculación a proceso.