¿Qué significa la H+ que aparece en tu celular y cómo quitarla para recuperar velocidad de tu internet?

Actualmente, cuando ves la pantalla de tu celular, por lo general, a lado de las barritas que indican la señal se encuentra un 4G, 4.5G o 5G, éste último es el que representa la mayor velocidad de navegación disponible para tu dispositivo.

Seguro más de una vez han desaparecido los números y ha aparecido la temida H+, que es símbolo de menor velocidad, problemas de acceso a internet o de que lo que necesites hacer tenga que esperar mucho tiempo.

Por lo general, cuando aparece en el display de tu dispositivo móvil la H+ es porque te encuentras en una zona con poca señal y la red disminuyó considerablemente su velocidad.

De acuerdo con información de Wray Castle, la H+ es HSPA+ (High Speed Packet Access Plus), una evolución de las redes 3G que ofrece mayor velocidad de transmisión de datos, pero que sigue siendo anterior a las redes 4G LTE y 5G.

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¿Si aparece H+ en lugar de 4G o 5G mi celular está fallando?

Cuando sucede esto puedes estar tranquilo, ya que tu dispositivo móvil no está fallando, ni tiene algún problema, simplemente es una señal de que la conexión móvil cambió y la tecnología es distinta.

Eventualmente, la red 4G o 5G que utiliza tu celular regresará de manera normal, solo tienes que esperar un poco, en ocasiones serán solo segundos, instantes y en un caso prolongando minutos.

¿Cómo quitar la H+ y hacer que regrese 4G o 5G?

No hay nada que hacer como tal, porque no es un problema de tu celular. Recuerda que es un cambio temporal pero no una falla, lo que puedes intentar es moverte de ubicación o buscar un espacio más abierto que pueda ayudar a reestablecer la conexión habitual.