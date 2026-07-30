Detienen en Jalisco a Brandon Torres-Mesa, joven buscado por el FBI por asesinato en Washington

Autoridades mexicanas y estadounidenses detuvieron en Ocotlán, Jalisco, a Brandon Torres-Mesa, un joven de 21 años buscado por el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos por su presunta participación en el asesinato de un adolescente en el estado de Washington.

El operativo se realizó en la colonia Riveras de Zula, donde elementos de la Secretaría de Seguridad de Jalisco, con apoyo de oficiales estadounidenses, localizaron al sospechoso después de varias semanas de seguimiento.

Brandon Torres-Mesa contaba con una orden de aprehensión vigente emitida por una autoridad judicial estadounidense. Es requerido por asesinato agravado en primer grado, robo en primer grado, disparos desde un vehículo en movimiento y posesión ilegal de un arma de fuego en segundo grado.

¿Cómo localizaron en Jalisco al joven buscado por el FBI?

La búsqueda se desarrolló mediante el intercambio de información entre el Consulado de Estados Unidos, el FBI y autoridades estatales de Jalisco.

Las investigaciones indicaron que el joven se desplazaba de manera frecuente entre Ocotlán y distintos puntos de Michoacán. A partir de ese dato, los agentes revisaron sus posibles vínculos familiares, zonas de movilidad y lugares donde podía permanecer oculto.

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Las labores de inteligencia permitieron establecer su ubicación y desplegar un operativo en Riveras de Zula. Después de corroborar su identidad mediante bases de datos, las autoridades mexicanas lo aseguraron y lo entregaron al Instituto Nacional de Migración para iniciar el procedimiento que permita su retorno a Estados Unidos.

¿De qué crimen acusan a Brandon Torres-Mesa?

El caso está relacionado con el asesinato de Braylon Diaz, un adolescente de 17 años atacado el 24 de mayo de 2026 en Parkland, una comunidad cercana a Tacoma, Washington.

De acuerdo con la investigación del condado de Pierce, cuatro personas viajaban en un vehículo que se acercó a Braylon y a su novia. Los agresores presuntamente le quitaron una cadena y después le dispararon frente a la joven.

Las autoridades estadounidenses consideran que Brandon Torres-Mesa fue quien accionó el arma. Otros dos sospechosos ya habían sido detenidos, por lo que su captura en México representa un avance central en la investigación.

🚨 ¡Captura internacional en Jalisco!



El FBI y autoridades locales detuvieron en Ocotlán a Brandon Torres-Mesa (21 años), objetivo prioritario buscado por homicidio agravado, robo y armas en Tacoma, Washington.🚁



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¿Qué pasará con el detenido?

Tras su captura, Brandon Torres-Mesa quedó a disposición del Instituto Nacional de Migración. Las autoridades de ambos países deberán completar los trámites correspondientes para trasladarlo al estado de Washington, donde enfrentará el proceso penal.

La oficina del sheriff del condado de Pierce confirmó que el sospechoso fue localizado con la colaboración del FBI, la Fuerza de Tarea South Sound y corporaciones mexicanas. También informó que, con su detención, ya no se busca a más personas por este homicidio.

Los delitos señalados corresponden a acusaciones y deberán probarse ante un tribunal. Brandon Torres-Mesa será considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria.

IO