Detienen en Q. Roo a presunto miembro de los Latin Kings buscado por homicidios en Estados Unidos

La colaboración entre autoridades de México y Estados Unidos permitió la localización y captura de un presunto integrante de una organización criminal buscado por diversos delitos violentos cometidos en territorio estadounidense, informó la Fiscalía General del Estado.

Se dio a conocer la detención de Jesús “N”, de 27 años de edad, quien era requerido por autoridades de Estados Unidos por su presunta participación en diversos homicidios y tentativas de asesinato registrados en el estado de Illinois.

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De acuerdo con la información proporcionada, la captura fue resultado de una solicitud de colaboración emitida por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals Service), cuyos agentes contaban con información de que el prófugo se ocultaba en Quintana Roo para evadir la acción de la justicia.

Las investigaciones realizadas por autoridades estatales y federales permitieron establecer que el sujeto se encontraba en el municipio de Isla Mujeres, específicamente en la zona continental. Tras diversas labores de inteligencia y seguimiento, fue ubicado sobre la avenida Gastón Alegre López, donde finalmente se concretó su aseguramiento sin que se reportaran incidentes.

Según los datos compartidos por la Fiscalía, Jesús “N” es identificado por las autoridades estadounidenses como integrante de la pandilla Latin Kings, una organización criminal con presencia en diversas ciudades de Estados Unidos y que durante años ha sido investigada por delitos relacionados con homicidios, narcotráfico, extorsiones y otros actos de violencia.

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El detenido enfrenta acusaciones por el delito de homicidio en primer grado derivadas de hechos ocurridos desde el 20 de octubre de 2018 en Illinois. Además, de acuerdo con las investigaciones desarrolladas por las autoridades norteamericanas, forma parte de un grupo de personas señaladas por participar en al menos 11 homicidios y múltiples intentos de asesinato cometidos en esa entidad.

Tras su captura, Jesús “N” fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración, autoridad encargada de realizar los procedimientos correspondientes para su situación migratoria y continuar con el proceso legal que permita su entrega a las autoridades estadounidenses que lo requieren.

Las autoridades no precisaron cuánto tiempo llevaba ocultándose en Quintana Roo; sin embargo, señalaron que la información proporcionada por agencias federales de Estados Unidos fue determinante para su localización.