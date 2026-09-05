Harfuch confirma liberación de dos víctimas de secuestro tras ataque a agentes federales en Veracruz

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que fueron liberadas dos personas que permanecían secuestradas en Veracruz, como parte del operativo desplegado después del ataque contra elementos federales registrado la mañana de este sábado 5 de septiembre.

A través de su cuenta de X, el funcionario señaló que las acciones de investigación y operación continuaron después de la agresión contra un equipo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en la que dos elementos federales perdieron la vida y una compañera resultó herida.

Harfuch indicó que el Gabinete de Seguridad mantuvo el despliegue en la zona con el objetivo de localizar a las dos víctimas privadas de la libertad y concretar su liberación.

¿Qué informó Harfuch sobre las víctimas secuestradas en Veracruz?

El secretario confirmó que ambas personas fueron localizadas y liberadas como resultado de las acciones coordinadas entre autoridades federales y estatales.

“Ambas personas fueron liberadas y se encuentran sanas y salvas”, informó Harfuch en su mensaje.

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El funcionario no detalló la identidad de las víctimas ni las circunstancias exactas en las que fueron rescatadas. Tampoco informó, en este mensaje, sobre personas detenidas relacionadas con el ataque o el secuestro.

Operativo reunió a fuerzas federales y autoridades de Veracruz

En las acciones participaron elementos de la SSPC, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Guardia Nacional, además de la Fiscalía General y la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.

Harfuch también agradeció el apoyo de la gobernadora Rocío Nahle durante el despliegue realizado para encontrar a las personas secuestradas.

La operación se mantuvo activa después del ataque contra el equipo federal, mientras las autoridades continuaban con las investigaciones para establecer quiénes participaron en la agresión y esclarecer las circunstancias en las que murieron los dos agentes.

Continuando con las acciones de investigación y operación del equipo de la @SSPCMexico, agredido ayer en Veracruz —donde lamentablemente dos compañeros perdieron la vida y una compañera resultó herida—, el @GabSeguridadMX mantuvo el despliegue para localizar y liberar a las dos… https://t.co/z3cSPSixhB — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 5, 2026

Ataque dejó dos elementos federales muertos y una agente herida

El titular de la SSPC reiteró que el ataque dejó un saldo de dos integrantes de la corporación muertos y una mujer agente herida.

La dependencia mantiene abiertas las labores de investigación relacionadas con el caso y el despliegue operativo en Veracruz.

Hasta ahora, Harfuch confirmó como principal resultado posterior a la agresión la liberación de las dos víctimas de secuestro, mientras continúan las acciones para determinar responsabilidades y ubicar a las personas vinculadas con los hechos.

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