Síguenos

Última hora

Yucatán

Beca Juventudes Renacimiento 2026 en Yucatán: Esto necesitas para recibir 3 mil pesos

México / Sucesos

¿Qué provocó la explosión de alcantarillas en Jalisco? Estas son las causas y los daños

Los vecinos de la zona afectada tuvieron que ser evacuados en lo que se realizaban las revisiones necesarias.

Por Redacción Por Esto!

8 de sept de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

¿Qué provocó la explosión de alcantarillas en Jalisco? Estas son las causas y los daños
¿Qué provocó la explosión de alcantarillas en Jalisco? Estas son las causas y los daños / X/@IsraelOroozco

El pasado lunes 7 de septiembre, se registró una explosión en el fraccionamiento Colinas del Roble en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, por lo que al lugar llegaron elementos de Protección Civil y de la Policía Estatal.

Los reportes de las autoridades, han informado que no hubo personas lesionadas, aunque sí varios domicilios tuvieron daños por las explosiones que dejaron un gran agujero.

Camionetas chocan en cruce de Santa Ana y bloquean la vialidad

Noticia Destacada

Choque entre camionetas bloquea la circulación en el barrio de Santa Ana

¿Por qué fue la explosión en Tlajomulco?

Tras las revisiones de Protección Civil, se ha informado que la acumulación de gas metano habría sido la razón de las explosiones en las alcantarillas, esto según lo revelado por Salomón Molina, director de Protección Civil y Bomberos de Tlajomulco de Zúñiga.

Al mismo tiempo, se reportó que las personas que estaban cerca del lugar, estaban quemando basura, lo que habría generado la chispa para que las explosiones tuvieran lugar en la zona.

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Noticia Destacada

Presidenta Sheinbaum Pardo presentará en Nayarit los resultados del Segundo Informe durante gira nacional: EN VIVO

La revisión de las autoridades, fue en la calle de la explosión y en las avenidas cercanas, tras las verificaciones, se descartó que pudieran existir otras explosiones en la zona.

Al terminar una inspección detallada, las autoridades informaron que las personas podían volver a su casa, ya que no había riesgo para los vecinos del fraccionamiento.

Las alcantarillas que explotaron, ya fueron arregladas y las autoridades han confirmado que ya no representan un riesgo latente para la población.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal

Te puede interesar