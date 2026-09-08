¿Qué provocó la explosión de alcantarillas en Jalisco? Estas son las causas y los daños

El pasado lunes 7 de septiembre, se registró una explosión en el fraccionamiento Colinas del Roble en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, por lo que al lugar llegaron elementos de Protección Civil y de la Policía Estatal.

Los reportes de las autoridades, han informado que no hubo personas lesionadas, aunque sí varios domicilios tuvieron daños por las explosiones que dejaron un gran agujero.

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¿Por qué fue la explosión en Tlajomulco?

Tras las revisiones de Protección Civil, se ha informado que la acumulación de gas metano habría sido la razón de las explosiones en las alcantarillas, esto según lo revelado por Salomón Molina, director de Protección Civil y Bomberos de Tlajomulco de Zúñiga.

Al mismo tiempo, se reportó que las personas que estaban cerca del lugar, estaban quemando basura, lo que habría generado la chispa para que las explosiones tuvieran lugar en la zona.

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La revisión de las autoridades, fue en la calle de la explosión y en las avenidas cercanas, tras las verificaciones, se descartó que pudieran existir otras explosiones en la zona.

Al terminar una inspección detallada, las autoridades informaron que las personas podían volver a su casa, ya que no había riesgo para los vecinos del fraccionamiento.

Así explotaron cerca de 10 alcantarillas por una acumulación de gas metano en el fraccionamiento Los Robles, en #Tlajomulco.



Bomberos y Protección Civil acudieron a revisar los registros. No hubo personas heridas, únicamente daños materiales. pic.twitter.com/dS1ZequaQL — Israel Orozco (@IsraelOroozco) September 8, 2026

Las alcantarillas que explotaron, ya fueron arregladas y las autoridades han confirmado que ya no representan un riesgo latente para la población.

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