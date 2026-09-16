Incendio en Mercado Central de Acapulco moviliza a Protección Civil; piden evitar la zona

Un incendio de consideración se registró durante la madrugada de este miércoles 16 de septiembre en el Mercado Central de Acapulco, Guerrero, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia y una amplia columna de humo visible desde distintos puntos del puerto.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego se originó en la zona conocida como la nave de las flores, ubicada sobre avenida Constituyentes.

Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas del siniestro ni un balance sobre posibles personas lesionadas o daños materiales.

Protección Civil trabaja para sofocar el incendio

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero informó que mantiene labores para controlar y sofocar las llamas.

Los trabajos se realizan en coordinación con personal de Protección Civil municipal y cuerpos de emergencia de Acapulco.

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La dependencia señaló que la atención permanece activa en la zona mientras continúan las maniobras para evitar que el fuego se extienda a otros puntos del mercado.

Columna de humo fue visible desde varios puntos de Acapulco

El incendio generó una columna de humo de gran tamaño que pudo observarse desde distintas zonas de la ciudad, incluso desde sectores cercanos a la bahía de Santa Lucía.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran el humo elevándose sobre el área comercial durante las primeras horas de la mañana.

Estamos atendiendo un incendio registrado esta mañana en la nave de los locales de ropa, a un costado de la nave de las flores del Mercado Central de Acapulco.



Personal de @PC_Guerrero se encuentra en el lugar trabajando para controlar y sofocar el fuego, en coordinación con… pic.twitter.com/euVmbd9ayu — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) September 16, 2026

Autoridades piden evitar la zona del Mercado Central

Protección Civil llamó a la población a extremar precauciones y no acercarse al Mercado Central si no es necesario.

✅ #ACAPULCO | INCENDIO EN EL MERCADO CENTRAL, A LA ALTURA DE LA NAVE DE LAS FLORES



🔥 Casi al amanecer de este miércoles se reportó un incendio de consideración en el Mercado Central, sobre avenida Constituyentes, a la altura de la nave de las flores. Personal de Bomberos… pic.twitter.com/2bSo9BCV0l — Acapulco Verdad (@Acapulco_Verdad) September 16, 2026

La recomendación busca facilitar el acceso de unidades de emergencia y reducir riesgos mientras continúan las labores de control.

Por ahora, no existe información oficial sobre el origen del incendio ni sobre el número de locales afectados. Las autoridades estatales indicaron que actualizarán los datos conforme avancen los trabajos y existan condiciones para evaluar la zona.

IO