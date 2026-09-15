Incendio en planta de sal de Jáltipan está controlado; fuego continuará por combustible acumulado

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, informó que la emergencia registrada en la planta de sal de PMV Minera, en Jáltipan, se encuentra controlada, aunque todavía persiste fuego en la zona debido a la cantidad de combustible acumulado.

Desde el centro de comando instalado en la Escuela Panamericana de Jáltipan, la mandataria explicó que sostuvo una reunión con personal de Pemex, Protección Civil, especialistas y representantes de la empresa para revisar las condiciones del sitio y definir los siguientes pasos.

Nahle señaló que, pese a que continúan las llamas, la situación ya no representa el mismo nivel de riesgo inicial.

Rocío Nahle asegura que la emergencia está bajo control

La gobernadora indicó que el combustible almacenado en varios contenedores continúa en combustión, por lo que los trabajos podrían extenderse durante todo este martes.

Explicó que los equipos técnicos permanecen en el sitio y que la prioridad es permitir que el fuego disminuya antes de ingresar a la zona más afectada.

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“Sigue quema de combustible porque había mucho combustible, hay varios contenedores, pero está controlado”, señaló.

Aún no es posible ingresar a la zona cero

Nahle precisó que las autoridades todavía no pueden entrar a la llamada zona cero, ya que el fuego permanece activo.

Por esta razón, pidió esperar antes de dar nuevas cifras sobre las personas que se encontraban dentro de las instalaciones al momento del accidente.

La gobernadora señaló que Protección Civil de Veracruz será la instancia encargada de emitir la información oficial conforme avancen las labores y existan condiciones seguras para realizar una evaluación.

🔴La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, reportó que el incendio en la planta de sal de PMV Minera, en Jáltipan, ya está bajo control.



Explicó que continúan las llamas debido al combustible acumulado y que aún no es posible ingresar a la zona cero.



Mencionó que… pic.twitter.com/UnGB2W51YA — Azucena Uresti (@azucenau) September 15, 2026

Trabajos podrían prolongarse durante todo el martes

De acuerdo con la mandataria, la cantidad de combustible en el área podría provocar que las labores de control y vigilancia continúen durante varias horas.

También indicó que Jáltipan se encuentra aproximadamente a cuatro o cinco kilómetros del punto del siniestro.

Por ahora, las autoridades mantienen instalado el puesto de mando y esperarán a que las condiciones permitan revisar directamente la planta para determinar el alcance de los daños y actualizar la información sobre posibles personas afectadas.

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