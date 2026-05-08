Detienen en Azcapotzalco a presunto integrante de “Los Malportados” ligado a triple homicidio

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvo a Víctor Manuel “N”, señalado como presunto integrante de una célula delictiva vinculada con el triple homicidio registrado el pasado 29 de abril en la alcaldía Azcapotzalco.

La captura fue informada por Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC CDMX, a través de un mensaje publicado en redes sociales. De acuerdo con el funcionario, la detención ocurrió como parte del reforzamiento de seguridad en la demarcación, luego del ataque armado ocurrido en la Unidad Habitacional Francisco Villa.

¿Cómo fue detenido Víctor Manuel “N” en Azcapotzalco?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Víctor Manuel “N” fue detenido durante un patrullaje preventivo en la colonia San Sebastián, en Azcapotzalco.

Al momento de su captura, los elementos de la policía capitalina le aseguraron presunta droga y un arma de fuego corta abastecida con 10 cartuchos útiles. Tras la detención, el sujeto quedó a disposición de las autoridades correspondientes para definir su situación jurídica.

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Pablo Vázquez señaló que esta acción forma parte de la estrategia para combatir delitos de alto impacto y avanzar en la desarticulación de células criminales que operan en la Ciudad de México.

¿Qué relación tiene con “Los Malportados”?

Las autoridades capitalinas identifican a Víctor Manuel “N” como presunto integrante de “Los Malportados”, grupo delictivo relacionado con actividades como narcomenudeo, extorsión, robo a transporte de carga, homicidios y secuestro.

Dicha organización es vinculada con Gustavo Aldair “N”, alias “el Malportado” o “19”, señalado como líder de la célula criminal.

¿Qué ocurrió en el triple homicidio de Azcapotzalco?

El triple homicidio ocurrió la tarde del 29 de abril en inmediaciones de la Unidad Habitacional Francisco Villa, donde vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego.

Policías capitalinos acudieron al sitio y localizaron a tres hombres lesionados por disparos. Minutos después, las víctimas murieron a consecuencia de las heridas.

#Importante | Resultado del reforzamiento de seguridad en @AzcapotzalcoMx, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a Víctor Manuel "N", presunto integrante de un célula delictiva vinculada al triple homicidio ocurrido el pasado 29 de abril en la Unidad Habitacional Francisco Villa.… pic.twitter.com/6ovRnxOe6B — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) May 8, 2026

De acuerdo con información de autoridades capitalinas, dos de las personas asesinadas contaban con antecedentes por delitos como robo agravado, encubrimiento por receptación y portación de arma de fuego.

La SSC CDMX aseguró que continuará con los operativos en Azcapotzalco para ubicar a otros posibles responsables y reducir la violencia vinculada con grupos delictivos en la zona.

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