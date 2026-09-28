Jasmin Bugarin es designada como coordinadora de Morena en Nayarit rumbo al 2027

Este lunes 28 de septiembre de 2026, la dirigencia nacional del partido Morena designó a Jasmine María Bugarín Rodríguez como coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en el estado de Nayarit. Con esto, Bugarín se perfila como la virtual abanderada del movimiento rumbo al proceso electoral gubernamental de 2027.

La selección se realizó en el marco del acuerdo de alianza entre Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fuerza política a la que pertenece la legisladora. Según informó la dirigencia partidista, aunque Héctor Javier Santana García, obtuvo el primer lugar en la encuesta de preferencia, la designación recayó en Bugarín Rodríguez en acatamiento a los criterios de paridad de género definidos para los procesos internos estatales.

Entre los perfiles que contendieron en el ejercicio demoscópico del bloque aliado figuraban Geraldine Ponce, Elizabeth López Blanco, Jorge Armando "Fugio" Ortiz y Pável Jarero. Tras el anuncio, la dirigencia nacional reconoció la participación de los aspirantes y señaló que se iniciarán de inmediato las labores de organización de comités y fortalecimiento.

Jasmin Bugarin es designada como coordinadora de Morena en Nayarit. / X: @PartidoMorenaMx

Jasmine Bugarín cuenta con una trayectoria legislativa que abarca cargos como diputada local en el Congreso de Nayarit, diputada federal en las legislaturas LXIII y LXV, así como senadora de la República por la entidad durante el periodo 2024-2026. Ahora encabeza los trabajos de preparación estructural de la coalición para los comicios del próximo.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal