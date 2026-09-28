Abelito rompe el silencio tras polémica de Naim Darrechi en su fiesta.

El influencer y creador de contenido Abelito emitió un pronunciamiento formal por medio de sus redes sociales oficiales luego de los incidentes ocurridos a lo largo de su celebración de su cumpleaños número 27, misma que fue realizada este domingo 27 de septiembre de 2026.

A través de un comunicado difundido este lunes 28 de septiembre, el anfitrión desaprobó de forma contundente los eventos que involucraron al creador de contenido español Naim Darrechi dentro del festejo. El comunicado fue compartido en diversas plataformas por usuarios en redes que mostraron su apoyo al influencer mexicano.

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¿Qué dijo Abelito tras polémica de Naim Darrechi en su fiesta?

El primer foco de controversia surgió a raíz de imágenes grabadas durante el evento, en las que Naim Darrechi interactuó de manera muy cercana con la madre de Abelito mientras bailaban, provocando un intenso debate e indignación entre usuarios de internet por un presunto comportamiento inapropiado.

Asimismo, la fiesta registró otro momento de tensión en el que Darrechi y el influencer Aaron Mercury protagonizaron un enfrentamiento verbal y un forcejeo frente a los invitados, teniendo que ser separados por asistentes del evento como Aldo de Nigris y otros asistentes del festejo.

Ante el empañamiento de su festejo, Abelito lamentó que su fiesta de cumpleaños fuera arruinada y se convirtiera en el escenario de un pleito físico y verbal. Aunado a esto, dejó entrever que el cantante español no era un invitado a su festejo, reprochado sus acciones en el evento.

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