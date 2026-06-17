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Comisión Permanente recibe nuevas solicitudes de licencia: esta es la lista completa

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Comisión Permanente recibe nuevas solicitudes de licencia: esta es la lista completa

Algunos senadores y diputados federales solicitaron licencia por tiempo indefinido, para poder buscar ganar las elecciones internas de sus respectivos partidos.

Por Redacción Por Esto!

17 de jun de 2026

1 min

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Congreso de la Unión recibió las solicitudes.
Congreso de la Unión recibió las solicitudes. / Foto: Especial

En 2027, la actividad política en el país se intensificará de manera muy importante, pues estarán en juego 17 gubernaturas y diferentes cargos de elección popular en diferentes entidades de la República.

Ante este escenario electoral, algunos senadores y diputados federales solicitaron licencia por tiempo indefinido, para poder buscar ganar las elecciones internas de sus respectivos partidos con mira a contender por sus estados.

Este día, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente recibió estas solicitudes de licencia de diputados y senadores que buscan alguna candidatura, para contender en las elecciones de 2027.

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

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Esta es la lista completa de los legisladores que, hasta el momento, solicitaron licencia para buscar contender en las urnas.

-Senador Félix Salgado Macedonio (Morena)

-Senadora Jasmín María Bugarín Rodríguez (PVEM)

-Senador Waldo Fernández González (PVEM)

-Blanca Judith Díaz Delgado (Morena)

-Diputada Graciela Domínguez Nava (Morena)

-Diputado Raymundo Vázquez Conchas (Morena)

-Senadora Beatriz Mojica (Morena)

-Senadora Lorenia Valles Sampedro (Morena)

-Senador Raúl Morón Orozco (Morena)

-Senadora Imelda Castro Castro (Morena)

-Senadora Julieta Andrea Ramírez Padilla (Morena)

-Senador Armando Ayala Robles (Morena)

-Senador Miguel Pável Jarero Velázquez (Morena)

-Diputado Fernando Castro Trenti (Morena)

-Diputado Alfonso Ibarra (Morena)

-Diputado Luis Humberto Fernández Fuentes (Morena)

-Diputado Ulises Mejía Haro (Morena)

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