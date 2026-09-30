Punta Xen supera los mil 500 nidos de tortuga carey protegidos en Champotón

En la recta final de septiembre, la temporada de anidación de tortuga carey continúa activa en la zona de monitoreo de Punta Xen, en Champotón, donde voluntarios del Grupo Ecologista Quelonios siguen realizando los recorridos para ubicar los últimos nidos de la temporada.

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Así lo ha confirmado el Consejo Consultivo Tortuguero de Campeche, que destacó que las recientes lluvias vespertinas y nocturnas han favorecido el registro de nuevas nidadas, confirmando que la especie todavía continúa arribando a esta zona de anidación, ubicada en el municipio de Champotón.

A través del Grupo Ecologista Quelonios, se informó que las labores de protección permanecen activas, tanto por el registro de nuevas nidadas como por el nacimiento de crías de la especie carey en el campamento Punta Xen.

De ahí que los equipos de voluntarios mantienen los monitoreos en la playa de anidación y resguardan las últimas nidadas localizadas.

Hasta el momento, según los responsables de estas labores, se reportan más de mil 500 nidos bajo protección, lo que representa un balance positivo para la temporada.

La temporada de arribazón comenzó en abril y, aunque el periodo principal concluye durante septiembre, los trabajos de monitoreo y vigilancia pueden extenderse algunos días de octubre.

JGH