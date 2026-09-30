Fatima Ezzahra El Mansouri hace historia en Marruecos: busca formar Gobierno tras ganar el PAM

Fatima Ezzahra El Mansouri inició este miércoles 30 de septiembre las consultas con los partidos políticos de Marruecos para integrar una mayoría parlamentaria y formar el próximo Gobierno, después de que el rey Mohamed VI la designó como jefa del Ejecutivo.

La dirigente del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM) se convirtió en la primera mujer en la historia de Marruecos en ocupar este cargo, después de que su formación obtuvo el mayor número de escaños en las elecciones legislativas del 23 de septiembre.

“Este es un momento histórico”, declaró El Mansouri después de su reunión con el monarca, al señalar que su designación representa también un mensaje para las mujeres marroquíes.

¿Qué partidos negocian con Fatima Ezzahra El Mansouri?

El PAM obtuvo 97 de los 395 escaños de la Cámara de Representantes, por lo que necesita acuerdos con otras fuerzas para alcanzar la mayoría necesaria para gobernar.

El Mansouri comenzó sus contactos con la Reagrupación Nacional de Independientes (RNI), que consiguió 66 diputados, y con el Partido Istiqlal, que alcanzó 65 lugares.

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También abrió conversaciones con el Partido Justicia y Desarrollo (PJD), que logró 54 escaños tras recuperar parte del terreno perdido en los comicios de 2021. Sin embargo, esa fuerza política anunció que permanecerá en la oposición.

¿Qué sigue para formar el nuevo Gobierno de Marruecos?

El nombramiento de El Mansouri se produjo el 29 de septiembre, cuando Mohamed VI la recibió en el Palacio Real de Rabat y le encargó integrar el nuevo Ejecutivo conforme al artículo 47 de la Constitución marroquí.

Una vez terminadas las negociaciones, la nueva jefa de Gobierno deberá presentar al rey la propuesta de ministros. Posteriormente, el Ejecutivo expondrá su programa ante el Parlamento y deberá obtener el respaldo de la Cámara de Representantes.

El proceso abre una nueva etapa política después de las elecciones legislativas, en las que el PAM desplazó al RNI como la fuerza con más escaños y quedó obligado a construir una coalición para garantizar una mayoría parlamentaria.

IO