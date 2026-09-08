Trump pide a Putin acelerar el fin de la guerra en Ucrania y Moscú niega planes hostiles contra Europa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a su homólogo ruso, Vladimir Putin, acelerar el fin de la guerra en Ucrania durante una conversación telefónica centrada en los contactos diplomáticos reanudados entre Washington, Moscú y Kiev.

De acuerdo con el asesor de política internacional del Kremlin, Yuri Ushakov, Trump planteó que una pronta conclusión del conflicto facilitaría el restablecimiento pleno de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia.

La llamada fue la primera entre ambos mandatarios desde el pasado 4 de julio y tuvo como eje las negociaciones sostenidas durante el fin de semana por los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner con las autoridades rusas y ucranianas.

¿Qué pidió Trump a Putin sobre la guerra en Ucrania?

Ushakov señaló que Trump manifestó su interés en que se produzca un avance durante su actual mandato presidencial, que concluye en enero de 2029.

Putin, por su parte, expuso las medidas que, a juicio de Moscú, Washington podría adoptar para favorecer un cese de las hostilidades.

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Ambos líderes valoraron de manera positiva la reanudación de los contactos diplomáticos y acordaron que las conversaciones continúen.

Putin niega planes agresivos contra Europa

Durante la llamada, el presidente ruso también rechazó las acusaciones sobre supuestos planes hostiles de Moscú contra países europeos.

Según Ushakov, Putin aseguró que ese tipo de acciones “ni se han pasado por la cabeza” del Kremlin.

La declaración se produce en medio de nuevas tensiones entre Rusia y Europa. Alemania ha señalado a Moscú por un incidente con un dron ocurrido en agosto en el aeropuerto de Leipzig, mientras Hungría expulsó este martes a diez diplomáticos rusos.

Negociaciones no logran acuerdo y se reanudan ataques

Los contactos del fin de semana marcaron la reanudación del diálogo después de más de seis meses de pausa, pero no produjeron un acuerdo concreto.

Tras una tregua de 72 horas, Rusia y Ucrania retomaron los ataques contra sus respectivas capitales.

A pesar de ello, Estados Unidos mantiene la expectativa de impulsar próximamente una reunión tripartita entre representantes de Washington, Moscú y Kiev.

JUST NOW: U.S. President Donald Trump tells Putin in a phone call that he wants the Ukraine war ended “as soon as possible.”



pic.twitter.com/79Cw0TpsDo — WORLD NEWS (@_MAGA_NEWS_) September 8, 2026

Putin mantiene presión militar

Durante la conversación con Trump, Putin también expuso la situación de la campaña militar rusa y las perspectivas de avance de sus fuerzas.

Especialistas citados en el texto consideran que Moscú ha endurecido su postura en los últimos meses y que el Kremlin mantiene como objetivo prioritario ampliar su control sobre el Donbás.

Por ahora, las negociaciones continúan abiertas, aunque sin señales claras de un acuerdo inmediato para terminar la guerra.

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