GPS será obligatorio para renovar el refrendo anual de taxis en Quintana Roo

Sin un dispositivo de geolocalización instalado, los taxis y demás unidades del transporte público de Quintana Roo no podrán tramitar su refrendo anual, así lo dio a conocer el titular del Instituto de Movilidad del Estado (Imoveqroo), Rafael Hernández Kotasek, quien explicó los avances de esta tecnología y su papel en la supervisión del servicio.

El funcionario detalló que el estado cuenta con más de 33 mil concesiones, de las cuales unas 27 mil corresponden a taxis.

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De acuerdo con sus estimaciones, alrededor del 80 por ciento de las unidades ya utiliza alguna herramienta de localización, pero cada equipo opera por separado. Para integrarlos, el Instituto prepara una plataforma única que concentrará la información de todas las concesiones.

Los concesionarios tendrán que cubrir el costo del dispositivo, que oscila entre los 100 y los 500 pesos, según el modelo.

La plataforma estará vinculada con un Centro de Control y Monitoreo, desde donde se podrá comprobar en tiempo real si las unidades respetan los horarios, las frecuencias y el número de vehículos autorizados en cada concesión. Según lo expuesto, incumplir la programación establecida será causa directa para que no se les renueve el refrendo.

Conductores esperan que esta iniciativa les ayude a competir con las plataformas / Especial

La medida genera opiniones diversas entre quienes usan o conducen estas unidades. Eduardo, taxista con años de experiencia, tiene sentimientos encontrados al respecto.

El entrevistado consideró que el GPS y la posibilidad de cobrar con medios digitales pueden darle mayor seguridad frente a la delincuencia, pero le preocupa asumir el gasto del equipo y le genera incertidumbre ser vigilado de forma permanente.

Aseguró que espera que estas exigencias vayan acompañadas de condiciones equitativas para competir con las aplicaciones de movilidad.

Margarita, quien recurre tanto al taxi tradicional como a las plataformas digitales, opina que el cambio era necesario.

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Dijo que contar con unidades geolocalizadas le da tranquilidad en materia de seguridad personal, pues valora, además, el pago electrónico, pues evita traer efectivo, y cree que la nueva regulación obligará a los concesionarios a mejorar su servicio para recuperar la confianza de los pasajeros.

Carlos, quien tiene vehículo propio y usa el taxi de manera ocasional, por ejemplo, cuando asiste a eventos o su auto está en el taller, mantiene un optimismo moderado. Pagar con tarjeta o celular le parece más práctico, y saber que el trayecto queda registrado disminuye su temor a cobros excesivos o desvíos de ruta. Incluso admitió que, si mejoran la limpieza y la seguridad, usaría el taxi con más frecuencia.