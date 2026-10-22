Cierre de restaurantes deja a 450 trabajadores sin empleo en Quintana Roo

El cierre de entre 40 y 45 restaurantes en Quintana Roo ha provocado la pérdida de al menos 450 empleos directos. La caída del consumo, los elevados alquileres y el encarecimiento de los insumos mantienen bajo presión al sector; además, la mitad de los establecimientos afiliados a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) reporta operar con números rojos.

Meseros, cocineros y trabajadores del área de alimentos y bebidas aseguraron que llevan hasta cinco meses sin ingresos, mientras persiste la aplicación de los llamados “días solidarios”, una medida que reduce sus jornadas laborales y percepciones económicas.

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Desde el 19 de mayo, Pedro López, quien trabajaba en un restaurante de la Riviera Maya y reside en Paraíso Maya, se quedó sin empleo. Con una familia que mantener, explicó que, pese a acudir a ferias laborales, no ha conseguido colocarse, por lo que ha recurrido a trabajos de albañilería.

“Está demasiado complicado en este periodo. No es cierto que, como afirman, Quintana Roo tenga recuperación del empleo”, sostuvo.

Por su parte, Aldo Montejo relató que lleva tres meses desempleado, luego de que el personal del restaurante donde trabajaba, ubicado en el hotel Nix, en la zona hotelera de Cancún, fuera liquidado. Desde entonces, ha buscado nuevas oportunidades sin obtener resultados.

Una situación similar enfrenta Alejandro, quien desde hace tres meses busca trabajo como mesero, tras ser despedido del establecimiento gastronómico donde prestaba sus servicios en Cancún.

A su vez, Camilo Suárez, encargado de un restaurante en la zona de Las Palapas, señaló que el negocio lleva al menos dos meses operando apenas al 20 por ciento de su capacidad. Advirtió que los puestos de 13 trabajadores están en riesgo si la actividad no alcanza, por lo menos, un nivel del 50 por ciento.

Julio Villarreal Zapata, presidente de la Canirac en Quintana Roo, informó que entre 40 y 45 establecimientos han cerrado en la entidad, principalmente en Tulum, Playa del Carmen y Cancún, lo que representa una pérdida aproximada de 450 fuentes de trabajo directas. Añadió que cerca de la mitad de los negocios afiliados opera con pérdidas y que el consumo en restaurantes formales ha disminuido un 25 por ciento.

Por otro lado, Perla Flores Navarro, presidenta local de la misma organización, indicó que al menos 20 establecimientos bajaron sus cortinas en lo que va del año y que otros cinco o seis podrían hacer lo mismo próximamente.

La dirigente explicó que las clausuras se han registrado tanto en la zona hotelera como en el centro de Cancún, además de Isla Mujeres y Puerto Morelos. Entre los afectados hay desde pequeños comercios hasta restaurantes especializados en comida china.

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En muchos casos, el cierre es definitivo, ya que la suspensión temporal de actividades es poco habitual en este giro. Terminar las operaciones puede representar un gasto superior a los 30 mil pesos, debido a los costos de desmontaje, el pago de liquidaciones y la devolución del inmueble.

Mientras algunos establecimientos desaparecen, aumenta la venta de alimentos desde viviendas particulares y la proliferación de pequeños negocios informales. Sin embargo, la apertura de nuevos puestos no compensa necesariamente las plazas formales perdidas ni confirma una recuperación del consumo; también puede reflejar que más personas buscan alternativas para obtener ingresos ante la escasez de oportunidades laborales.