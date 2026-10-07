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Quintana Roo enfrenta un desplazamiento silencioso: En 11 mil 784 hogares, al menos una o más personas cambió de residencia por violencia o inseguridad

Testimonios relatan episodios delictivos en Q. Roo; afirman que es mejor vivir en sitios más tranquilos.

Por José Pinto Casarrubias

7 de oct de 2026

3 min

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La Encuesta Intercensal 2025 incorpora por primera vez esta causa de movilidad y permite dimensionar su alcance familiar, aunque no establece si los traslados ocurrieron dentro del estado, hacia la entidad o con destino a otros lugares
La Encuesta Intercensal 2025 incorpora por primera vez esta causa de movilidad y permite dimensionar su alcance familiar, aunque no establece si los traslados ocurrieron dentro del estado, hacia la entidad o con destino a otros lugares / Liza Vera

La violencia e inseguridad provocaron que 11 mil 784 hogares de Quintana Roo, equivalentes al 1.67 por ciento de los 705 mil 670 censados, tuvieran entre octubre del 2020 y octubre del 2025 a uno o más integrantes obligados a cambiar de residencia por estas causas, de acuerdo con el tabulador “Estimadores de los hogares y su distribución porcentual según condición de desplazamiento forzado interno por causa”, de la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), publicado el 22 de septiembre del 2026.

Se trata de uno de los nuevos indicadores incorporados por el organismo a la Encuesta Intercensal 2025, levantada entre octubre y noviembre del año pasado y que, por primera vez, permite dimensionar estadísticamente el desplazamiento forzado interno a partir de los hogares afectados. La medición establece que no se trata simplemente de migración, pues identifica a familias en las que al menos uno de sus integrantes tuvo que cambiar de residencia debido a la inseguridad delictiva o la violencia.

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En Quintana Roo, este fenómeno se suma a una entidad caracterizada históricamente por una elevada movilidad poblacional. La propia EIC 2025 estima que el estado alcanzó 2 millones 95 mil 74 habitantes en viviendas particulares y que el 49.2 por ciento nació en otra entidad del país, mientras el 48.3 lo hizo en Quintana Roo y 2.4 en otro país.

Es decir, el traslado de habitantes forma parte de la realidad demográfica de Quintana Roo, pero ahora el Inegi incorpora un componente distinto: el cambio obligado de domicilio por condiciones de inseguridad.

Dentro de un hogar, al menos un integrante cambió de residencia por el miedo
Dentro de un hogar, al menos un integrante cambió de residencia por el miedo / Liza Vera

El organismo plantea el desplazamiento forzado interno como un indicador que puede analizarse a escala estatal y municipal, lo que permitirá identificar con mayor precisión dónde se concentra este problema. En el estado, además, otros 2 mil 800 hogares reportaron que al menos uno de sus integrantes tuvo que cambiar de residencia debido a catástrofes naturales o de origen humano. El dato coloca el fenómeno del desarraigo como un nuevo referente para evaluar las condiciones de seguridad y vulnerabilidad de la población. En Quintana Roo, la información adquiere particular relevancia debido a la dinámica demográfica de la entidad y a los niveles de violencia registrados durante los últimos años.

La Encuesta Intercensal no identifica por sí misma a las personas desplazadas ni establece responsables de los hechos que provocaron el cambio de residencia. Tampoco equivale a un registro administrativo de víctimas. Es una estimación estadística de los hogares donde ocurrió este fenómeno entre el 2020 y el 2025. Sin embargo, representa por primera vez una referencia oficial para dimensionar cuántas familias quintanarroenses han tenido que modificar su lugar de residencia por miedo, inseguridad o violencia.

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Pulso ciudadano

“La gente que se va desaparece y cambia de teléfono, pero recuerdo el caso de una amiga cuyo padre y hermano se tuvieron que ir. Vendían zapatos de esos que cuestan caros y cayeron a su casa, pasaron la seguridad y bajaron de una camioneta armados. Los amenazaron, no recuerdo cuánto les pidieron, y mejor se fueron de la ciudad. Y así como ese caso, he escuchado de otros”, dijo un ciudadano de nombre Alejandro.

“Mi mamá se tuvo que ir de Puerto Aventuras porque rentaba una casa y ahí mataron a una inquilina. Ya estaba muy inseguro el lugar y se fue”, dijo otro entrevistado, del que se omitirán sus generales.

“Hace dos años decidí emigrar de Cancún a Mérida por temas de inseguridad. Quería trabajar de Uber, pero esa plataforma tiene muchos problemas en Quintana Roo; los conductores éramos blanco de agresiones, principalmente de taxistas que no dejaban laborar a las plataformas de transporte privado. Por eso y por mi hija decidí irme de Cancún. Acá puedes salir con toda tranquilidad a cualquier hora”, dijo Iván N.