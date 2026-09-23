Presidenta Sheinbaum alerta por desaceleración demográfica en México: menos hijos y población más envejecida

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la desaceleración del crecimiento poblacional que atraviesa México forma parte de una tendencia que también se observa en otras regiones del mundo, entre ellas Europa, Estados Unidos y China.

La declaración ocurrió después de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó los resultados de la Encuesta Intercensal 2025, que ubicó en 130 millones 911 mil 314 el número de habitantes del país.

Entre 2020 y 2025, la tasa promedio anual de crecimiento fue de 0.7 por ciento, por debajo del 1 por ciento registrado durante el periodo anterior.

Sheinbaum explicó que uno de los principales factores detrás de esta transformación es la reducción de la fecundidad. El promedio de hijos por mujer pasó de 2.1 en 2020 a 1.9 en 2025, mientras que la edad mediana de la población aumentó de 29 a 32 años.

La mandataria planteó que antes de establecer nuevas políticas públicas relacionadas con la natalidad es necesario conocer las razones por las que cada vez más jóvenes retrasan la maternidad y paternidad o deciden no tener hijos.

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También mencionó factores sociales y laborales que podrían estar influyendo en estas decisiones.

Sheinbaum compara la tendencia con Europa, EU y China

La presidenta sostuvo que México no enfrenta de manera aislada este cambio demográfico. De acuerdo con sus declaraciones, la disminución de la natalidad también se presenta en países europeos, Estados Unidos y China, aunque las causas y las políticas aplicadas han sido diferentes.

Para el Gobierno federal, los resultados de la Encuesta Intercensal son relevantes para la planeación de servicios públicos, educación, salud y otras políticas que dependen de la estructura de la población.

El INEGI reportó además que 51.9% de los habitantes son mujeres y 48.1% hombres, mientras que el aumento de la edad mediana confirma una transformación gradual de la estructura demográfica del país.

INEGI revisará datos sobre desplazamiento interno

Otro de los temas que generó atención fue el registro de personas que cambiaron su lugar de residencia por distintas causas. La Encuesta Intercensal incorporó información sobre desplazamiento interno y estimó alrededor de 1.5 millones de personas relacionadas con este fenómeno.

Sheinbaum pidió al INEGI profundizar en la metodología utilizada para obtener este dato, debido a que las causas pueden incluir tanto violencia e inseguridad como fenómenos meteorológicos.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein destacó datos como la tasa de crecimiento de la población, que es del 0.7%, es decir, la cantidad de parejas y personas que desean no tener hijos ha ido a la baja, y señaló que estos son datos "muy relevantes", dado que ahora se… pic.twitter.com/q7phNiOhyj — Canal Catorce (@canalcatorcemx) September 23, 2026

La presidenta puso como ejemplo a Guerrero, entidad donde los movimientos de población pueden estar relacionados con distintos acontecimientos, incluidos desastres naturales y situaciones de inseguridad. Por ello, planteó revisar exactamente cómo se formuló la pregunta de la encuesta y determinar si será necesario realizar un ejercicio estadístico específico.

La revisión permitiría distinguir con mayor precisión las causas y características de los desplazamientos, un aspecto que también puede ser relevante para la planeación de políticas públicas en las entidades con mayor incidencia.

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