Lluvias y descargas eléctricas: Pronostican mal clima en cinco municipios de Quintana Roo este 10 de noviembre

Lluvias con intervalos de chubascos y descargas eléctricas se pronostican para cinco municipios de Quintana Roo durante las primeras horas de este martes 10 de noviembre, por lo que autoridades meteorológicas exhortaron a la población a tomar precauciones.

De acuerdo con un aviso meteorológico, entre las 07:00 y las 10:00 horas se prevén estas condiciones en los municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto y Tulum.

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El pronóstico contempla precipitaciones de intensidad variable, acompañadas de actividad eléctrica, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar medidas preventivas ante posibles afectaciones durante sus actividades.

Las condiciones podrían dificultar la circulación vehicular y reducir la visibilidad en algunos tramos carreteros, por lo que se exhorta a los automovilistas a conducir con precaución, disminuir la velocidad y evitar cruzar zonas inundadas.