Falsa alarma por presunta fuga de gas movilizó a bomberos en José María Morelos

Una intensa movilización de bomberos y elementos de la Policía Municipal se registró poco después de las 11:00 de la mañana en el centro de la ciudad, luego de que se reportara una presunta fuga de gas en una cafetería, situación que finalmente resultó ser una falsa alarma, pues únicamente se había registrado un flamazo en un recipiente de cocina.

Tras recibir el reporte de emergencia, una pipa del Cuerpo de Bomberos, una ambulancia y varias patrullas se trasladaron desde la colonia San Juan hasta el andador Miguel Hidalgo, donde se ubica el establecimiento señalado.

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Al llegar, los bomberos ingresaron al negocio para verificar las condiciones y descartar algún riesgo relacionado con una posible fuga de combustible. Sin embargo, después de realizar la inspección, confirmaron que no existía ninguna fuga ni era necesario utilizar equipo especializado.

De acuerdo con los elementos de emergencia, el incidente se originó por un flamazo en una sartén, el cual no pasó a mayores y tampoco dejó personas lesionadas.

Cabe señalar que hace aproximadamente tres años, en el mismo establecimiento, se había reportado una fuga de gas que requirió la intervención de los bomberos, quienes lograron controlar la situación mediante el cierre de las válvulas de suministro hacia la cocina.