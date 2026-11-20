Estefanía Mercado, presidenta municipal de Playa del Carmen, se pronunció con respecto a la detención de la exalcaldesa del municipio que ahora gobierna, Lili Campos, y aseguró que es facultad de la Contraloría, así como de la Fiscalía del Estado informar el avance de las investigaciones.

“Lo más importante que ustedes tienen que saber es que esta declaración se las tiene que dar las autoridades competentes, nosotros como municipio y como administración solo nos toca coadyuvar, por supuesto apelar a que se respete la ley, pero algo sumamente importante igual el debido proceso”.

“Ya lo que sigue le va a tocar a las autoridades competentes estar comunicándole a los medios de comunicación en qué proceso vamos respecto de la detención de la exalcalde Lili Campos”, aseguró la alcaldesa Mercado.

La presidenta municipal también destacó que existen más investigaciones en curso sobre funcionarios de la administración de Lili Campos, pero también de otros que trabajaron en el actual gobierno de Playa del Carmen.

No profundizó más y reiteró que "contraloría está llevando la investigación, sí creo que es importante mantener el sigilo para que se respete el debido proceso".

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"Sí hay más funcionarios que están siendo investigados, y también hay funcionarios que están siendo investigados que participaron, incluso, en esta administración. Ese proceso le toca a la Contraloría coadyuvar con la Fiscalía Anticorrupción y con la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo", declaró.

Fue la mañana de este viernes cuando la FGE de Quintana Roo confirmó la detención de la exalcaldesa Roxana Lili Campos Miranda, en la Ciudad de México, por su probable participación en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, en perjuicio del erario municipal.

De acuerdo con el comunicado 427/2026, emitido este viernes 20 de noviembre, la aprehensión fue realizada mediante un operativo coordinado entre la FGE y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en cumplimiento de una orden judicial.

La investigación señala que, durante la administración de Campos Miranda, correspondiente al periodo 2021-2024, se habría ocasionado un daño económico superior a los 62 millones de pesos al Ayuntamiento de Solidaridad, actualmente Playa del Carmen, por presuntas irregularidades en contratos para el lavado especializado de vehículos de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.