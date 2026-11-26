Viajar en ferry hacia Isla Mujeres o Cozumel representa un gasto que varía dependiendo de la naviera, el destino y el tipo de tarifa que elijan los pasajeros.

Durante 2026, Ultramar y Xcaret Xailing ofrecen diferentes precios para turistas, menores de edad y residentes de Quintana Roo, con opciones para viajes sencillos y redondos.

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Ultramar

La naviera conecta Cancún con Isla Mujeres desde Puerto Juárez, Playa Tortugas y Playa Caracol, además de ofrecer el servicio entre Playa del Carmen y Cozumel.

Ruta Cancún-Puerto Juárez–Isla Mujeres:

Tarifa regular: Adulto: 399 pesos sencillo y 798 pesos redondo. Menor: 320 pesos sencillo y 640 pesos redondo.

Plan Quintana Roo: Adulto: 100 pesos sencillo y 200 pesos redondo. Menor: 66 pesos sencillo y 132 pesos redondo.

Ultraplan o Plan Local: Adulto: 55 pesos sencillo y 110 pesos redondo. Menor: 26 pesos sencillo y 52 pesos redondo.

INAPAM: 100 pesos sencillo y 200 pesos redondo.

Ruta Playa Tortugas–Isla Mujeres:

Adulto: 399 pesos sencillo y 798 pesos redondo.

Menor: 320 pesos sencillo y 640 pesos redondo.

Ruta Playa Caracol–Isla Mujeres:

Adulto: 399 pesos sencillo y 798 pesos redondo.

Menor: 320 pesos sencillo y 640 pesos redondo.

En Playa Caracol se cobra adicionalmente el uso del muelle.

Ruta Playa del Carmen–Cozumel:

Premium Plus:Adulto: 420 pesos sencillo y 840 pesos redondo. Menor: 357 pesos sencillo y 714 pesos redondo.

Plan Quintana Roo: Adulto: 190 pesos sencillo y 380 pesos redondo. Menor: 120 pesos sencillo y 240 pesos redondo.

Ultraplan o Plan Local: Adulto: 80 pesos sencillo y 160 pesos redondo. Menor: 50 pesos sencillo y 100 pesos redondo.

Primera clase: 450 pesos sencillo y 900 pesos redondo.

INAPAM: 100 pesos sencillo y 200 pesos redondo.

El Plan Quintana Roo requiere identificación oficial que acredite residencia en el estado. Las tarifas para menores dependen de la edad y estatura.

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Xcaret Xailing

Ruta Cancún–Isla Mujeres:

Adulto: 290 pesos sencillo y 560 pesos redondo.

Menor de 6 a 11 años: 220 pesos sencillo y 420 pesos redondo.

Ruta Playa del Carmen–Cozumel:

Adulto: 290 pesos sencillo y 580 pesos redondo.

Menor de 5 a 11 años: 230 pesos sencillo y 460 pesos redondo.

Menores de 5 años: sin costo, de acuerdo con las condiciones de la empresa.

Nuevas tarifas para diciembre

Cabe señalar que las tarifas de ambas navieras tendrán modificaciones. Ultramar comenzó a aplicar nuevos precios el 26 de noviembre, mientras que Xcaret Xailing anunció que actualizará sus costos a partir del 1 de diciembre.

Con el ajuste, Xcaret manejará las siguientes tarifas generales para adultos:

Cancún–Isla Mujeres: 395 pesos sencillo y 790 pesos redondo.

Playa del Carmen–Cozumel: 415 pesos sencillo y 830 pesos redondo.

Para menores, los precios serán de 310 pesos sencillo y 620 pesos redondo hacia Isla Mujeres; mientras que para Cozumel serán de 318 pesos sencillo y 636 pesos redondo.