El Gabinete de Seguridad federal informó este jueves 26 de noviembre de 2026 sobre la detención de Fernando “N”, alias “Chapo Félix”, identificado como presunto operador de una célula delictiva vinculada con la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

La captura ocurrió en el municipio de Tamazula, Durango, durante un operativo conjunto de elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con el mensaje difundido por las autoridades federales a través de su cuenta de X, en la intervención también fueron detenidas otras tres personas, por lo que el saldo fue de cuatro capturados.

¿Quién es “Chapo Félix”, detenido en Durango?

Según el Gabinete de Seguridad, Fernando “N” es identificado como operador de una organización criminal autodenominada Fuerzas Especiales Zambada, presuntamente relacionada con la facción de Los Mayos.

Su detención forma parte de las acciones de las autoridades federales para debilitar las estructuras de grupos delictivos que generan violencia en Sinaloa y entidades vecinas.

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Las autoridades no detallaron los delitos específicos que se imputarán a los detenidos ni informaron sobre su situación jurídica.

¿Qué armas aseguraron durante el operativo en Tamazula?

Como resultado de la intervención, los elementos federales aseguraron cuatro armas largas, ocho cargadores, 260 cartuchos y chalecos balísticos.

El Gabinete de Seguridad señaló que mantendrá las operaciones coordinadas en Sinaloa y los estados colindantes para detener a presuntos generadores de violencia y reducir las capacidades operativas de las organizaciones criminales.

Resultado de las acciones para debilitar las estructuras criminales que generan violencia en el norte del país, en Tamazula, Durango, elementos de @SEMAR_mx y @SSPCMexico detuvieron a cuatro personas, entre ellas Fernando “N”, alias “Chapo Félix”, identificado como operador de una célula delictiva autodenominada “Fuerzas Especiales Zambada”, vinculada con la facción “Los Mayos”. Durante la operación se aseguraron cuatro armas largas, ocho cargadores, 260 cartuchos y chalecos balísticos. El Gabinete de Seguridad continuará las acciones coordinadas en Sinaloa y entidades colindantes para detener a los generadores de violencia, debilitar las capacidades operativas de los grupos delictivos y avanzar en la pacificación de la región. — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 26, 2026

Las autoridades federales reiteraron que el objetivo de estos despliegues es avanzar en la pacificación de la región, afectada por la actividad de diferentes grupos delictivos.

Hasta el momento, no se han proporcionado las identidades de las otras tres personas detenidas durante la operación.

IO