La avenida Yaxchilán tendrá modificaciones a la circulación durante dos días con motivo de la Fiesta del Taco, por lo que autoridades de Tránsito implementarán un dispositivo vial los días 27 y 28 de noviembre, en el tramo comprendido entre las avenidas Uxmal y Sunyaxchén.

De acuerdo con el aviso de la Dirección de Tránsito, el operativo comenzará a partir de las 17:00 horas y se mantendrá hasta la medianoche de ambos días, periodo en el que se habilitará una desviación para permitir el desarrollo del evento.

El cierre de circulación sobre la avenida Yaxchilán permanecerá vigente hasta el domingo 29 de noviembre, por lo que los automovilistas deberán tomar precauciones al transitar por esta zona de la ciudad.

Como parte del dispositivo, se establecerán rutas alternas sobre vialidades cercanas, entre ellas las avenidas Margaritas y Gladiolas.

Ante estas modificaciones, Tránsito recomendó a los conductores anticipar sus tiempos de traslado, utilizar vías alternas y atender las indicaciones de los oficiales para evitar congestionamientos y facilitar la movilidad durante la Fiesta del Taco.