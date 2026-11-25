Grupo Xcaret confirmó el aumento de precios en sus tarifas para los servicios de ferry que conecta a los viajeros con los destinos más emblemáticos y atractivos del caribe mexicano como Cozumel, Isla Mujeres, Playa del Carmen.

Hace unos días, la empresa Ultramar anunció el aumento de sus precios para cruzar en ferry hacia Isla Mujeres y Cozumel, que entrarán en vigor a partir de este 26 de noviembre.

Ahora con el incremento en los precios de Ferry Xcaret, todo el transporte marítimo en la entidad se encareció lo que impactará directamente a los visitantes nacionales e internacionales.

Noticia Destacada Aumentan los precios para cruzar a Isla Mujeres y Cozumel

De acuerdo a un comunicado emitido por Grupo Xcaret, las tarifas actualizadas, que estarán vigentes a partir del próximo 1 de diciembre, quedan de la siguiente manera:

-Playa del Carmen-Cozumel: Boleto sencillo para adultos $415, boleto redondo $830

-Cancún-Isla Mujeres: Boleto sencillo para adultos $395, boleto redondo $790

Los precios para los menores de edad serán de $318 por un boleto sencillo y $636 por uno redondo en la ruta Playa del Carmen-Cozumel.

En estas nuevas tarifas, también se realizará un cobro por Derecho de Saneamiento Ambiental (DSA). De Playa del Carmen a Cozumel será de 23.46 pesos por pasajero en viajes sencillos, en los viajes redondos se cobrará sólo una vez. De Cancún a Isla Mujeres, el DSA será de 35.19 pesos por persona.