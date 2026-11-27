La actriz e influencer Bárbara de Regil visitó Cancún el pasado 24 de noviembre por su participación en un evento fitness y, días después, visitara el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, donde impartió una clase de cardio a mujeres privadas de la libertad.

La protagonista de la serie Rosario Tijeras fue anunciada como invitada especial de Cardio & Motivación, una experiencia que se programó en el hotel Dreams Natura Cancún.

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El encuentro estaba previsto para iniciar a las 10:00 horas del martes 24 de noviembre, mientras que la clase especial de la actriz estaba programada para el mediodía.

Antes y durante su estadía, compartió por medio de redes sociales fotografías y videos en la ciudad, incluyendo su agradecimiento tras asistir al evento deportivo.

Bárbara de Regil visita la cárcel de Santa Martha Acatitla

La actriz e influencer fitness también llamó la atención esta semana por una visita al Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, ubicado en la Ciudad de México, donde impartió una clase de cardio a cerca de 300 mujeres privadas de la libertad. La actividad se realizó el jueves 26 de noviembre

La sesión tuvo lugar en un espacio conocido como la “sala grande” del centro penitenciario, donde Bárbara de Regil encabezó una rutina de aproximadamente 50 minutos.