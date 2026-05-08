¡Ni el calor frenará el amor a mamá! Campeche celebrará el 10 de mayo entre 40 y 42 grados

El estado de Campeche registrará este sábado 9 de mayo condiciones de tiempo estable, ambiente extremadamente caluroso y ausencia de lluvias, debido a la influencia de una circulación de alta presión sobre el Golfo de México y la Península de Yucatán, asociada a un anticiclón en niveles medios y altos de la atmósfera.

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De acuerdo con el pronóstico de la Secretaría de Protección Civil (Seproci), para este sábado se esperan temperaturas máximas de hasta 42 grados centígrados y mínimas de 23 grados, con cielo parcialmente nublado, viento de componente este de 10 a 30 kilómetros por hora con algunas rachas y elevada sensación térmica durante gran parte del día.

Las autoridades descartaron precipitaciones para este fin de semana y reiteraron que, hasta el momento, no existe ningún alertamiento meteorológico para la entidad. No obstante, recomendaron extremar precauciones ante las altas temperaturas, principalmente entre adultos mayores, niños y personas que realizan actividades al aire libre.

Para el domingo 10 de mayo, continuarán las condiciones de intenso calor en territorio campechano, con temperaturas máximas cercanas a los 40 grados centígrados y mínimas de 24 grados. El ambiente seguirá bochornoso, con cielo parcialmente despejado, sin lluvias y con viento del este.

En tanto, para el lunes 11 de mayo se prevé nuevamente un incremento en las temperaturas, alcanzando máximas de hasta 42 grados centígrados, manteniéndose las condiciones atmosféricas estables. Desde este viernes y durante los próximos días, el termómetro permanecerá en este rango en gran parte del estado, principalmente en municipios del norte, centro y zona costera, consolidando una intensa onda de calor.

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JGH