Profepa clausura 25 predios en Quintana Roo por desmonte ilegal de más de 330 hectáreas de vegetación forestal

Profepa clausura 25 predios de Quintana Roo, por el desmonte ilegal de más de 330 hectáreas de vegetación forestal. La Procuraduría Federal del Ambiente (Profepa) informó que realizó visitas de inspección y seguimiento en distintos puntos de Quintana Roo, donde detectó afectaciones en 331.901 hectáreas de vegetación forestal por actividades de desmonte, apertura de caminos y obras sin contar con las autorizaciones ambientales correspondientes.

En un comunicado, la dependencia explicó que como resultado de las inspecciones, la dependencia impuso 25 clausuras temporales totales en 25 polígonos del ejido San Isidro Poniente, en un predio de Cancún y una clausura de un proyecto colindante con la Laguna de Bacalar.

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En el ejido San Isidro Poniente, ubicado en el municipio de José María Morelos, detectaron la remoción de vegetación forestal que suma 25 predios con una superficie afectada de de 331.901 hectáreas de selva baja subperennifolia y selva mediana subperennifolia: 304.863 corresponden a 22 polígonos, inspeccionados y 24.94 hectáreas corresponden a otros tres terrenos, inspeccionado.

Asimismo, informó que otras 2,098 hectáreas corresponden a un predio ubicado en Cancún.

En ninguno de estos sitios se acreditó contar con la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para realizar el cambio de uso de suelo en terrenos forestales.

La dependencia federal inició procedimientos administrativos para determinar responsabilidades por la remoción de vegetación forestal sin autorización / Especial

De acuerdo con lo manifestado por el Comisariado Ejidal de San Isidro Poniente, las actividades de remoción de vegetación habrían sido realizadas por integrantes de un grupo menonitas de la región. Esta información, así como la situación de los derechos ejidales y de usufructo relacionados con los terrenos, serán revisadas durante el procedimiento administrativo, puntualizó la dependencia.

A partir de las visitas realizadas se impusieron 25 clausuras y se iniciaron los procedimientos administrativos.Además, en Bacalar, la clausura se derivó del seguimiento a un procedimiento administrativo en materia de impacto ambiental.

Por otra parte, durante una visita de inspección en el Polígono Sur de Cancún, municipio de Benito Juárez, la dependencia detectó la remoción total de vegetación secundaria de selva mediana subperennifolia en una superficie de 20 mil 980 metros cuadrados, equivalentes a 2, 098 hectáreas. Debido a que no se acreditó la autorización federal para realizar el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, se impuso la clausura temporal total de las obras y actividades.

En un tercer punto, la Profepa acudió a un predio colindante con la Laguna de Bacalar, en el municipio de Othón P. Blanco, para dar seguimiento al procedimiento administrativo en materia de impacto ambiental relacionado con el proyecto Restaurante “Los Rápidos”, y como resultado, se impuso la clausura de las obras y actividades del proyecto y colocaron los sellos oficiales.

En todos los casos, la Profepa levantó las actas correspondientes para documentar las condiciones de los sitios, los hechos observados y las medidas impuestas, sin embargo, continuará con la integración de los procedimientos administrativos para determinar las responsabilidades que en su caso correspondan, así como las sanciones y medidas correctivas o de restauración procedentes.

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La remoción de vegetación forestal sin autorización puede ocasionar pérdida de biodiversidad, erosión del suelo y fragmentación de los hábitats naturales, además de afectar los servicios ambientales que proporcionan estos ecosistemas, explicó la dependencia.

El cambio de uso de suelo en terrenos forestales requiere autorización de la Semarnat, conforme al artículo 93 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, y las clausuras impuestas son medidas de seguridad para evitar la continuidad de las afectaciones y no constituyen una resolución definitiva sobre las responsabilidades administrativas que se determinarán una vez concluidos los procedimientos correspondientes, concluyó la dependencia.