Quintana Roo registra 6 mil 319 casos de obesidad; en una semana suman 458 nuevos

Quintana Roo alcanzó 6 mil 319 casos de obesidad y otros trastornos de la nutrición hasta la semana epidemiológica 17 del presente año, cifra superior a los 5 mil 37 registrados en el mismo periodo del año pasado, lo que representa un incremento de más del 25% y 458 nuevos diagnósticos en solo una semana.

De acuerdo con el reporte epidemiológico de la Secretaría de Salud federal, la diferencia es de mil 282 pacientes, respecto a 2025, lo que confirma una tendencia ascendente en padecimientos relacionados con el sobrepeso, la mala alimentación y los hábitos sedentarios en la entidad.

El crecimiento también refleja que la problemática continúa acelerándose de forma constante. Apenas en la semana epidemiológica 14, la geografía estatal acumulaba 4 mil 931 casos frente a los 4 mil 65 del periodo previo anterior, lo que ya anticipaba el repunte sostenido en este tipo de diagnósticos.

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Médicos han advertido que el incremento de peso no sólo representa un problema de salud pública por sí mismo, sino que también eleva el riesgo de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y padecimientos cardiovasculares, además de agravar otros trastornos metabólicos.

La situación resulta preocupante en la entidad debido al acelerado crecimiento poblacional, las modificaciones en los hábitos alimenticios y el elevado consumo de productos ultraprocesados, factores constantemente señalados en los diagnósticos nacionales sobre la materia.

A pesar de que las autoridades sanitarias mantienen campañas de prevención y promoción de estilos de vida saludables, las estadísticas demuestran que los diagnósticos continúan al alza en la región, posicionando al estado entre los de mayor incremento en padecimientos asociados a la nutrición dentro de la Península de Yucatán.

El reporte epidemiológico evidencia además que este problema se consolida como uno de los principales retos de salud pública en el país, especialmente en destinos turísticos y urbanos donde predominan las jornadas laborales extensas, el estrés y la baja actividad física.

Habitantes dijeron que es más barato comprar tres empanadas que una ensalada / Liza Vera

Durante un sondeo ciudadano, los entrevistados coincidieron en que mantener una dieta balanceada resulta costoso y complicado, razón por la cual la población suele optar por la comida rápida.

Asimismo, señalaron que desde la infancia se acostumbra el consumo excesivo de azúcares y grasas, aunque un sector reconoció que priorizar la salud alimentaria beneficia a largo plazo.

“Hacer dieta en la actualidad resulta costoso y complicado debido a que los especialistas suelen recomendar productos caros; un envase de yogurth griego cuesta más de 20 pesos y se requieren hasta siete a la semana”, dijo Karina, una ciudadana consultada, quien destacó que cuando se percibe un sueldo promedio y se deben cubrir gastos como la renta, mantener ese régimen sale del presupuesto familiar; por ello, la población prefiere comprar tres empanadas por 30 y un refresco, opción que es más económica y rápida que preparar un emparedado de pavo y queso panela, señaló Karina.

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Tania H. coincidió en que el factor económico y las costumbres locales influyen de manera directa, pues es habitual consumir empanadas en el desayuno o cenar tacos a altas horas de la noche.

Agregó que desde la infancia no se fomenta una cultura de porciones adecuadas y resulta más barato adquirir tres empanadas por 12 pesos cada una, que una ensalada César cuyo precio oscila entre los 80 y 120, alimento que suele dejar insatisfechos a los comensales.

Por el contrario, un sector de la población reconoció que, pese al costo, la inversión beneficia la salud a largo plazo.

Al respecto, Javier Padilla consideró que el verdadero desafío radica en la disciplina para realizar las compras y preparar los alimentos; asimismo, afirmó que aunque cambiar de hábitos cuesta trabajo y ciertos insumos saludables son elevados, los resultados físicos y metabólicos recompensan cada centavo invertido.