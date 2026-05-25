Clima en Quintana Roo: Municipios donde habrá más calor y lluvias hoy 25 de mayo

Durante estos días el clima de Quintana Roo se resumirá en mal tiempo ante la presencia de lluvias puntuales muy fuertes, descargas eléctricas y vientos con rachas de hasta 60 km/h.
Aunque en algunos municipios del estado habrán más probabilidades de lluvias, por lo que se recomienda a la población quintanarroense de estar al tanto de los pronósticos y tomar precauciones.
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Habrá siete días con lluvias en Yucatán del 25 al 31 de mayo; Protección Civil emite alerta
Clima en Cancún
Cielo nublado con chubascos aislados y ambiente muy caluroso con temperaturas máximas de 35 a 37°C
Playa del Carmen
Probabilidad de lluvias ligeras por la tarde y nubes dispersas, además de temperaturas de 32°C a 34°C.
Clima en Chetumal
Las temperaturas serán más altas, por lo que se pronostica más calor, además de cielo nublado y posibilidad de lluvias dispersas.
Clima en Cozumel
Al igual que Chetumal se espera calor con lluvias moderadas y cielo nublado con temperaturas de 29°C a 31°C
Clima en Isla Mujeres
El ambiente será caluroso con chubascos y actvidad eléctrica y ambiente muy caluroso. En la isla las temperaturas rondan de 36 a 38°C.
Clima en Lázaro Cárdenas
Las temperaturas serán mucho más extremas ya que llegarán hasta los 41°C y con lluvia fuertes.
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Lluvias en Yucatán hoy lunes 25 de mayo: municipios con tormentas, calor de hasta 40°C y fuertes vientos
Clima en Felipe Carrillo Puerto
El calor será igualmente intenso, la humedad alta y lluvias aisladas en los horarios de tarde-noche
Clima en Chetumal
El ambiente será caluroso, con chubasco y cielo parcialmente nublado
Clima en José María Morelos
Temperaturas cercanas a 39°C con posibilidad de lluvias y viento moderado