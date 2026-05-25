Clima en Quintana Roo: Municipios donde habrá más calor y lluvias hoy 25 de mayo

Durante estos días el clima de Quintana Roo se resumirá en mal tiempo ante la presencia de lluvias puntuales muy fuertes, descargas eléctricas y vientos con rachas de hasta 60 km/h.

Aunque en algunos municipios del estado habrán más probabilidades de lluvias, por lo que se recomienda a la población quintanarroense de estar al tanto de los pronósticos y tomar precauciones.

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Clima en Cancún

Cielo nublado con chubascos aislados y ambiente muy caluroso con temperaturas máximas de 35 a 37°C

Playa del Carmen

Probabilidad de lluvias ligeras por la tarde y nubes dispersas, además de temperaturas de 32°C a 34°C.

Clima en Chetumal

Las temperaturas serán más altas, por lo que se pronostica más calor, además de cielo nublado y posibilidad de lluvias dispersas.

Clima en Cozumel

Al igual que Chetumal se espera calor con lluvias moderadas y cielo nublado con temperaturas de 29°C a 31°C

Clima en Isla Mujeres

El ambiente será caluroso con chubascos y actvidad eléctrica y ambiente muy caluroso. En la isla las temperaturas rondan de 36 a 38°C.

Clima en Lázaro Cárdenas

Las temperaturas serán mucho más extremas ya que llegarán hasta los 41°C y con lluvia fuertes.

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Clima en Felipe Carrillo Puerto

El calor será igualmente intenso, la humedad alta y lluvias aisladas en los horarios de tarde-noche

Clima en Chetumal

El ambiente será caluroso, con chubasco y cielo parcialmente nublado

Clima en José María Morelos

Temperaturas cercanas a 39°C con posibilidad de lluvias y viento moderado