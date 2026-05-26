Solo 35% de quintanarroenses está satisfecho con los servicios público: ENCIG

A pesar del crecimiento económico y poblacional impulsado por el turismo, la percepción ciudadana sobre los servicios públicos en Quintana Roo continúa siendo baja. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (I), apenas el 35% de la población mayor de edad reportó estar satisfecha con estos en la entidad.

Los resultados reflejan serios rezagos operativos, saturación y atención deficiente, particularmente en municipios de rápido crecimiento como Benito Juárez y Playa del Carmen.

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Basura y alumbrado

Uno de los servicios básicos mejor evaluados fue la recolección de desechos, donde el 81% consideró que el trabajo es oportuno; sin embargo, únicamente el 7.7% afirmó que existe una separación de residuos.

En contraste, el alumbrado público es de los principales reclamos. Solo el 43.9% de los ciudadanos aseguró que las calles están iluminadas de forma adecuada y apenas el 31.6 recibe atención inmediata ante fallas

La entidad se ubica entre los 5 estados con menor tasa de agua potable / Rodolfo Flores

Energía y el vital líquido

El suministro de energía eléctrica también mostró áreas críticas. Aunque el 85.7% de los usuarios cuenta con servicio continuo, únicamente el 40.3 señaló que el restablecimiento tras un apagón ocurre de manera inmediata.

Respecto al agua, el 74.2% refirió contar con drenaje conectado, pero solo el 23.1 declaró que se realizan labores de limpieza constante.

Además, Quintana Roo está entre las cinco entidades del país con menor porcentaje de agua potable, con apenas el 8.3%.

Aunque el 89.7% recibe el vital líquido de la red pública, abundan las fallas: el 40 por ciento declaró que llega sin fuerza, el 56 dijo que el suministro no es constante y el 46 reportó fugas de aguas negras. En general, solo el 39.8% está satisfecho con el servicio.

Menos del 10% de la población consideró que existe una separación adecuada de los desechos; el 43.9 aseguró que las calles cuentan con buen alumbrado / Rodolfo Flores

Acceso a escuelas

La educación pública universitaria fue uno de los rubros con mejor percepción, ya que el 92% de los usuarios confía en la capacidad docente; no obstante, solo el 52.4% consideró que los salones no están saturados.

En educación básica y media superior, el 82.7% señaló que se cumplen los días de clase, aunque únicamente el 39 aseguró que los grupos escolares operan sin saturación de alumnos.

Sector sanitario

El rubro de la salud fue de los más cuestionados debido a la falta de capacidad y de insumos. En oclínicas estatales, el 76% de los usuarios afirmó haber recibido trato respetuoso, pero apenas el 26 halló hospitales sin saturación.

En el IMSS, el 69.7% de los encuestados recibió atención sin necesidad de comprar materiales adicionales; sin embargo, solo el 12.8 consideró que las unidades médicas no están saturadas, uno de los porcentajes más bajos de la encuesta.

Por su parte, en el ISSSTE, el 67.7% destacó el trato respetuoso, aunque únicamente el 22.1 aseguró encontrar medicamentos disponibles en sus farmacias.