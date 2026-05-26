Descartan desalojo de artesanos de la zona arqueológica de Chichén Itzá

Autoridades del Gobierno de Yucatán y del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) sostuvieron este martes una reunión con artesanas y artesanos relacionados con la actividad comercial en la Zona Arqueológica de Chichén Itzá, como parte de las acciones de ordenamiento y fortalecimiento turístico en uno de los sitios más visitados del país.

Durante el encuentro, encabezado por el secretario general de Gobierno, Omar Pérez Avilés, y el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Joel Omar Vázquez Herrera, se abordaron inquietudes relacionadas con la organización de las actividades comerciales dentro de la zona arqueológica.

Noticia Destacada ¡Chichén Itzá sigue cerrada! Fracasa diálogo con artesanos y protestas mantienen cerrado el sitio

Las autoridades estatales y federales reiteraron que no habrá desalojo para las artesanas y artesanos incluidos en el censo 2025 entregado al INAH, con lo que se busca brindar certeza a quienes actualmente desarrollan actividades económicas en el sitio turístico.

Asimismo, se informó que no se permitirá el ingreso de nuevas personas artesanas ni de nuevos vendedores a la zona arqueológica, como parte de la estrategia de control y ordenamiento implementada en Chichén Itzá.

En la reunión también se confirmó que serán respetados los espacios de las y los comerciantes que decidieron trasladarse al Centro de Atención a Visitantes (Catvi), mientras que quienes permanezcan dentro del área arqueológica podrán ser reubicados en coordinación con el INAH.

Noticia Destacada Protesta en Chichén Itzá: Gobierno de Yucatán mantiene diálogo con artesanos y guías por el Catvi

De acuerdo con lo expuesto por las autoridades, el reacomodo incluirá a artesanas y artesanos que actualmente se ubican entre el antiguo acceso y la placa de la Unesco, con el objetivo de mejorar la movilidad y organización en el sitio.

Como parte de la estrategia integral, también se realizó una segunda mesa de diálogo con guías de turistas que operan en Chichén Itzá, con el propósito de mantener comunicación permanente con los distintos sectores involucrados en la actividad turística y económica de la zona arqueológica.

Las autoridades señalaron que estas reuniones forman parte de los trabajos para garantizar una apertura ordenada, preservar el patrimonio cultural y fortalecer la experiencia de los visitantes nacionales y extranjeros que llegan a este importante destino turístico de Yucatán.