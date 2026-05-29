Benito Juárez figura entre los municipios con mayor incidencia de feminicidios en México

Benito Juárez se ubicó entre los municipios con más feminicidios registrados en el país durante los primeros meses del 2026, al acumular tres casos, de acuerdo con el mapa nacional de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp). Con esa cifra, la ciudad ocupa el cuarto lugar nacional, solo por debajo de Culiacán, Sinaloa, con 20 víctimas; Reynosa, Tamaulipas, con siete, y Venustiano Carranza, en Ciudad de México, con cinco.

En el mismo periodo, Quintana Roo contabilizó ocho homicidios dolosos contra mujeres, colocándose entre las 10 entidades con más casos por cada 100 mil habitantes, según estadísticas del Sesnsp.

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El maestro en derecho penal Alejandro Aguirre Buenfil señaló que el fenómeno no puede analizarse únicamente desde la perspectiva criminal, sino también desde las condiciones sociales y demográficas que prevalecen en Quintana Roo.

Explicó que una parte importante de la población llegó al estado procedente de otras entidades y muchas personas viven alejadas de sus familias, sin redes cercanas de apoyo que puedan intervenir ante situaciones de violencia.

“Muchas veces las mujeres no tienen familiares aquí; eso, sumado a los problemas económicos y la inseguridad, incrementa el estrés en las relaciones de pareja”, comentó.

Abogados comentaron que varias víctimas viven alejadas de sus familias, sin apoyo cercano. / Liza Vera

Indicó que numerosos casos de agresión ocurren dentro del hogar, donde las víctimas enfrentan aislamiento emocional y dependencia económica.

“Vivir con una persona con la que ya no existe respeto o afecto puede derivar en conflictos constantes y descargar frustraciones sobre quien tiene menos posibilidades de defenderse o pedir ayuda”, expresó.

Aguirre Buenfil añadió que muchas mujeres no cuentan con opciones inmediatas para salir de entornos violentos debido a que sus familiares permanecen en otros estados del país.

“No pueden acudir con la madre, hermanas u otros parientes porque simplemente no viven aquí”, puntualizó.

El experto subrayó que la ausencia de redes de apoyo facilita que la violencia doméstica escale hasta consecuencias fatales, donde las principales víctimas continúan siendo mujeres.

Organizaciones civiles han señalado que la violencia feminicida suele comenzar con conductas de control, aislamiento, agresiones psicológicas, económicas y físicas que permanecen invisibles antes de un desenlace fatal.

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Además, Cancún y otros municipios de Quintana Roo enfrentan factores como crecimiento acelerado, desigualdad social, presión económica, consumo de sustancias y violencia intrafamiliar, condiciones que especialistas consideran detonantes de conflictos dentro de los hogares.

Ante este panorama, expertos y colectivos insistieron en fortalecer refugios temporales, atención psicológica, mecanismos de denuncia y programas preventivos dirigidos tanto a mujeres en situación de riesgo como a hombres generadores de violencia.

También consideraron necesario ampliar las redes comunitarias de apoyo y mejorar el acceso a servicios institucionales de protección para víctimas de agresiones.