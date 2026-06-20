Vecinos de Proterritorio exigen retiro de reductores de agua

Habitantes de la colonia Proterritorio exigieron a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) retire cuanto antes los reductores instalados en los medidores de quienes adeudan más de tres meses de consumo del vital líquido.

Los inconformes señalaron que esta medida de presión para que los morosos paguen no limita el flujo de agua, sino que lo suspende, lo cual violenta el derecho universal a disponer de este servicio con total libertad.

Jorge Cruz, padre de familia, indicó que si bien se atrasó en el pago de sus recibos por gastos imprevistos, se sorprendió al darse cuenta de que no tenía una sola gota de agua.

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Al llamar a un plomero, este le confirmó que le habían colocado un reductor; sin embargo, cuestionó que el dispositivo supuestamente sirve para limitar la presión del agua, no para dejar al usuario sin servicio, que fue lo que ocurrió.

En estos términos, Esmeralda Romero, vecina del asentamiento, señaló que la CAPA debería ser más flexible con los usuarios que han sido puntuales en sus pagos durante años, pero que actualmente incumplen por la crisis económica, obligados a priorizar gastos esenciales.

Por separado, Matías Puerto sostuvo que ya firmó un convenio con la paraestatal para ponerse al corriente; sin embargo, cuestionó que el servicio continúe deficiente, pues en innumerables ocasiones se ha quedado sin agua en su vivienda.

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Consideró que medidas como los reductores deberían ir acompañadas de un flujo permanente y eficiente, no solo en su rumbo sino en todos los sectores afectados por falta de electricidad o fugas.

En Chetumal se concentran entre 5 mil y 6 mil usuarios con adeudos acumulados, que forman parte de la cartera vencida de la paraestatal, la cual asciende a 900 millones de pesos.

Por ello, son candidatos directos a la instalación de reductores de flujo, a menos que logren un acuerdo de pago activo acorde a sus posibilidades económicas.