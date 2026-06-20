Quintana Roo es tercer lugar nacional en reducción de homicidios dolosos

Quintana Roo registra una disminución en los homicidios dolosos durante el 2026, al acumular alrededor de 12 víctimas en lo que va del año, principalmente en el municipio de Benito Juárez. La cifra representa una reducción respecto al mismo periodo del 2025, cuando se contabilizaban cerca de 20 casos, de acuerdo con datos presentados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).

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Durante la más reciente presentación del informe federal de seguridad, la titular del Sesnsp, Marcela Figueroa Franco, informó que Quintana Roo se ubicó entre las entidades con mayor reducción de este delito a nivel nacional, al reportar una baja de 60.3 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Con este resultado, el estado ocupó el tercer lugar nacional entre las entidades con la mayor disminución de homicidios dolosos, sólo por debajo de San Luis Potosí y Zacatecas. En la lista también aparecen Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz y Chihuahua, que igualmente reportaron descensos en este indicador.

Las estadísticas federales señalan que Quintana Roo mantiene una tendencia a la baja desde finales del 2024. De acuerdo con información del Gobierno de México, el promedio diario de víctimas pasó de dos homicidios por día en septiembre del mencionado año a 0.43 durante mayo del 2026.

Aunque la mayor incidencia continúa concentrándose en Cancún, las autoridades federales consideran que los resultados están relacionados con los operativos coordinados entre corporaciones estatales y fuerzas federales, así como con el fortalecimiento de las capacidades de investigación, inteligencia y vigilancia implementadas en la entidad.

Registros oficiales muestran que durante el 2025 se contabilizaron mil 264 delitos de alto impacto relacionados con la violencia homicida, de los cuales 249 fueron cometidos con arma de fuego. En tanto, durante el presente año se han registrado alrededor de 60 homicidios, y cerca del 80 por ciento de ellos fueron perpetrados mediante el uso de este tipo de armamento.

Las autoridades mantienen las estrategias de seguridad en los municipios con mayor incidencia delictiva, particularmente en Benito Juárez, donde se concentra la mayor parte de los casos registrados en el estado. Asimismo, continúan los operativos conjuntos orientados a la prevención del delito y al combate de los grupos generadores de violencia.

Los datos difundidos por el Sesnsp colocan a Quintana Roo entre las entidades con mejores resultados en la reducción de homicidios dolosos durante el presente año, manteniendo una tendencia descendente que comenzó a reflejarse desde el último trimestre del 2024.

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JGH