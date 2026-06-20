Elecciones 2027: Ana Patricia Peralta va por la gubernatura de Quintana Roo entre duras críticas

Ana Patricia Peralta de la Peña es una de las figuras más visibles de Morena que aspira a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación rumbo a la gubernatura de 2027, a pesar de la poca productividad que mostró como legisladora y los desatinos que marcan su administración al frente del Ayuntamiento Benito Juárez.

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Su carrera inició en el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). En 2013 fue elegida regidora de dicho Ayuntamiento por la coalición con el PRI. Entre 2016 y 2018 se desempeñó como diputada local en la XV Legislatura del Congreso del Estado por el distrito V con sede en Cancún, bajo la misma alianza partidista. En las elecciones federales de 2018 llegó a la Cámara de Diputados por la vía plurinominal con el PVEM, pero días después de iniciar el periodo legislativo se incorporó a las filas de Morena.

En 2021 fue postulada como suplente de Mara Lezama Espinosa por la coalición Juntos Hacemos Historia. Al asumir Lezama la gubernatura en 2022, Peralta tomó posesión como presidenta municipal de Benito Juárez, cargo que ocupa hasta la fecha y del que busca separarse temporalmente para participar en el proceso interno de su actual partido.

A pesar de su rápido ascenso, la gestión de la alcaldesa al frente del municipio Benito Juárez está marcada por fuertes críticas ciudadanas. Vecinos de múltiples Supermanzanas y colonias populares denuncian el mal estado de las calles, con baches profundos que generan accidentes viales y daños constantes a vehículos. La falta de alumbrado público en decenas de vías y avenidas se convirtió en un problema recurrente, especialmente en las zonas periféricas donde la oscuridad favorece la delincuencia. Otro reclamo constante es la recurrente inundación de colonias ante lluvias moderadas, derivada de la desatención al drenaje pluvial y la falta de mantenimiento en las redes de alcantarillado.

La grave inseguridad registrada en Cancún es uno de los puntos más cuestionados de su administración. Robos a casa habitación, asaltos a transeúntes, extorsiones y violencia en colonias populares generaron una percepción de deterioro en la seguridad pública. A esto se suma el aumento de las actividades del crimen organizado; decenas de negocios cerraron por el llamado “derecho de piso”, además de las constantes ejecuciones y ataques armados que alertan a la población.

Durante su gestión surgieron señalamientos sobre presuntas irregularidades en la asignación de contratos a empresas relacionadas con familiares y personas cercanas. Reportes locales cuestionaron adjudicaciones millonarias a compañías que no siempre cumplieron con los requisitos de transparencia. También existen acusaciones de posible desvío de recursos y tráfico de influencias, particularmente en casos como los presuntos despojos a pescadores en Puerto Juárez vinculados a intereses de su familia.

En el ámbito político interno, su cercanía con la gobernadora Mara Lezama generó críticas de quienes ven en ella una continuidad del mismo grupo de poder más que un relevo amplio. Su perfil refleja el dinamismo de los nuevos cuadros morenistas, pero enfrenta los retos de transparencia y rendición de cuentas en un destino turístico de relevancia nacional. Peralta de la Peña representa tanto las ambiciones de continuidad del movimiento como las exigencias de una ciudadanía que demanda resultados más allá de los discursos, los cuales no se han consolidado en Cancún.

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JGH