Bacalar espera repunte económico con Festival de Aguas Abiertas

Prestadores de servicios esperan un repunte de al menos 40% en sus ingresos con la realización del XX Festival de Aguas Abiertas, el cual reunirá este fin de semana a mil 500 competidores de México, Europa, Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe.

Los entrevistados señalaron que dicho evento será un “respiro”, ya que en lo que va del presente mes sus ganancias se han mantenido bajas ante la escasa ocupación.

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El presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes, Enrique Bautista, indicó que se tiene prevista una ocupación del 80%, debido a que los deportistas vienen acompañados de entrenadores y familiares. Esto, sumado a los aficionados locales y de la Península de Yucatán, significará una importante derrama económica, cuya operatividad desde el pasado fin de semana largo se mantiene al 15%.

Sergio Ocampo, restaurantero, indicó que desde ayer comenzó a notarse la presencia de competidores, principalmente en el parador fotográfico del Fuerte. Añadió que tanto él como quienes dependen de la actividad turística esperan que el evento proyecte la imagen de Bacalar.

Gustavo Muñoz, prestador de servicios náuticos, reconoció las medidas tomadas en la Laguna de los Siete Colores y en prácticamente todo el municipio para garantizar la seguridad y estancia de atletas y acompañantes.